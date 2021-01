Novo curso de formação, criado em parceria entre a associação sem fins lucrativos Inter-Actions e o Ministério para a Igualdade, quer ajudar os agressores a mudarem o seu comportamento violento.

Violência doméstica. Governo lança novo programa para agressores

A associação sem fins lucrativos Inter-Actions e o Ministério para a Igualdade assinaram um acordo para desenvolver um curso de formação para combater a violência doméstica destinado aos agressores.

Este curso (designado "Ee Schrëtt geint Gewalt") visa complementar as ações que se centram na proteção direta das vítimas, através do acompanhamento e capacitação dos perpetradores de violência doméstica "no seu caminho pessoal para a não-violência", refere o ministério em comunicado.

"Saúdo a vontade dos funcionários da Inter-Actions de expandir os seus cursos de formação e de visar os perpetradores de violência doméstica com o seu novo projeto. A par da proteção das vítimas, as campanhas de sensibilização e prevenção, o trabalho com os perpetradores é um pilar essencial na luta contra a violência doméstica", referiu a ministra, na Taina Bofferding na assinatura do protocolo com a associação.

De acordo ainda com o mesmo comunicado, o desenvolvimento desta nova formação será feito em estreita colaboração com outros atores no terreno, sobretudo o Riicht Eraus, que continua a ser o principal organismo acreditado que trabalha com agressores adultos em contexto de violência doméstica.

A nova formação terá a duração de 80 horas e será prolongada por um período de dez semanas, dependendo das necessidades e perfis dos agressores, explica a informação do Ministério para a Igualdade.

"Os participantes serão formados para aprender a controlar e a superar o seu comportamento violento e a tomar consciência da sua responsabilidade e das consequências das suas ações. O que será feito através da aplicação de diferentes técnicas e exercícios práticos, envolvendo dramatizações, encenações e debates", indica a mesma nota.

A formação é aberta a todos os que tenham cometido atos de agressão em contexto de violência doméstica.

