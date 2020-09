Violência doméstica. Dois homens agredidos com arma branca pelas companheiras

A polícia relata esta quinta-feira dois casos de violência doméstica, um em Ettelbruck e outro em Bascharage.

Susy MARTINS A polícia relata esta quinta-feira dois casos de violência doméstica, um em Ettelbruck e outro em Bascharage.

O primeiro ocorreu em Ettelbruck, na noite de quarta para quinta-feira. Uma discussão entre um casal acabou em agressão com arma branca ao homem. Segundo as autoridades policiais, o indivíduo foi agredido pela mulher com uma faca, tendo sofrido "ferimentos profundos". A vítima foi transportada para o hospital.

A agressora foi detida e deverá ser presente a um juiz de instrução. A mulher estaria sob o efeito do álcool e está agora proibida de se aproximar do domicílio conjugal. Segundo a lei da violência doméstica no país, em caso de violência sobre o companheiro o agressor é expulso do domicílio conjugal durante pelo menos 14 dias.

Violência doméstica aumentou no Luxemburgo em 2019. Polícia teve de intervir 849 vezes Num ano foram contabilizadas mais 258 vítimas de maus tratos. 63% são mulheres.

Um caso semelhante ocorreu na mesma noite em Bascharage, no sul do país. Também neste caso um homem foi agredido à facada por uma mulher e teve de ser transportado para o hospital A presumível agressora já não se encontrava na habitação quando as autoridades policiais chegaram ao local. No entanto, pouco tempo depois apresentou-se voluntariamente na esquadra da polícia tendo confessado a agressão. A mulher foi detida e vai ser presente a um juiz de instrução que vai ditar as medidas de coação a aplicar, sendo a prisão preventiva a mais gravosa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.