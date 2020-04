O homem foi esfaqueado pelo irmão da vítima e pôs-se em fuga.

Violência Doméstica. Agressor esfaqueado em Nancy

Desde quanta-feira que as autoridades francesas procuram a alegada vítima de violência doméstica e o irmão, suspeito de ter esfaqueado o cunhado. "Em consequência das agressões alegadamente cometidas", a mulher "telefonou ao irmão" para pedir socorro, explica o Procurador-Geral de Nancy, François Pérain.

"Quando chegou a casa da irmã, houve uma altercação entre os dois homem", segundo as autoridades francesas. "O primeiro deu alegadamente três facadas -duas na coxa e uma no flanco esquerdo - e depois saiu do apartamento com a irmã deixando a vítima ferida sem qualquer assistência", pormenorizou o procurador.

Hospitalizado, o agressor não corre qualquer risco de vida. Vítima e irmão "estão a ser procurados em todo o país", disse. O Est Républicain assegura que a mulher terá levado consigo o filho de um ano de idade.

