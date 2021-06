A polícia confirmou que três pessoas morreram no ataque com faca. Várias pessoas ficaram feridas.

Alemanha. Ataque com faca faz três mortos na Baviera

A polícia confirmou que três pessoas morreram no ataque com faca. Várias pessoas ficaram feridas.

A polícia local já confirmou que um ataque com uma faca, perpetrado por um homem, fez três mortes em Würzburg, Baviera. O agressor foi preso e, segundo a polícia, não haverá um segundo agressor.

As autoridades alemãs ainda não avançaram mais pormenores sobre os contornos do ataque que ocorreu na tarde desta sexta-feira, mas está em curso um grande destacamento policial no centro da cidade.

Segundo o "Süddeutsche Zeitung", o agressor foi detido com um tiro na perna. O "Bild" informa sobre três mortos e seis feridos, que aparentemente foram atacados indiscriminadamente.

Aktuell größerer Polizeieinsatz in #Würzburg. Teile um den Barbarossaplatz sind gesperrt. Bitte diesen Bereich meiden. Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/SGNp2zPagM — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

De acordo com as autoridades, o autor do crime é um somali de 24 anos que mora em Würzburg. Apesar de ferido, não corre risco de vida.

A polícia pediu às testemunhas que entrassem em contato e não partilhassem fotos ou vídeos do crime nas redes sociais. "Por favor, respeite a privacidade das vítimas!", disseram as autoridades no Twitter.



