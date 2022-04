Tijolos com sementes dentro, micróbios do solo a dar luz, insetos a comerem plástico ou "tupperware" sem plástico. Fazem parte dos prémios Nova Bauhaus Europeia e cada um destes projetos vai receber 50 mil euros para começar.

Os 20 projetos para o futuro apoiados pela UE

Telma MIGUEL

Chegar a emissões zero em 2050 vai exigir o compromisso de toda a sociedade, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quando anunciou o New European Bauhaus, no ano passado, um projeto que parte da criatividade do movimento alemão dos anos 30 do século XX, mas que se destina a lançar as novas formas de vida para as sociedades que vão nascer com a revolução energética desta década.

O objetivo do "Novo Bauhaus Europeu" foi o de lançar discussões e desafios a arquitetos, cientistas, designers, criativos e intelectuais para pensar um futuro mais sustentável, alinhado com a natureza, com a Inteligência Artificial e com os condicionalismos das alterações climáticas. O desafio foi lançado para lá da União Europeia e há vencedores israelitas e do Reino Unido.



Os primeiros vinte a receberem bolsas de 50 mil euros cada foram escolhidos entre 1029 candidatos.

Carros velhos com alma elétrica

Trata-se de um projeto francês, de nome Transition One que se destina a dotar com motores elétricos carros clássicos com motores de combustão (movidos a gasolina ou diesel). Está em discussão neste momento na UE uma proposta de diretiva para que em 2035 não se possam vender carros com motores de combustão. O projeto Transition One permitirá que veículos antigos, pelo menos aqueles mais populares, sejam adaptados à mobilidade elétrica do futuro. O projeto serve também para não deitar para o lixo as velhas carroçarias.

Tijolos com sementes dentro

O projeto é espanhol e tem o nome de NEST (ninho, em inglês) mas parte do acrónimo Natural Eco-System Tiles. São tijolos que podem construir fachadas com plantas integradas. Os projetos que já existem em algumas cidades de blocos de apartamentos que são jardins em altura, são vistos como uma das formas mais eficazes das cidades combaterem a poluição do ar e diminuírem as temperaturas. A equipa espanhola criou tijolos que permitam jardins verticais "ao mesmo tempo mantendo a alta performance do edifício, criando micro-climas mais saudáveis e uma maior densidade ecológica".

Tecnologia na mão do cidadão

Prosume (Prosumer App & Toolkit) é um projeto que coloca nas mãos do cidadão a gestão da energia a um nível comunitário. É uma app que gere a energia produzida e consumida em comunidade, criando um novo modelo de negócio energético local (possível pelas renováveis, como painéis solares instalados em edifícios). A ideia do Prosume é que haverá um cidadão que tanto produz como consume energia e que através de uma app pode partilhar com a comunidade a produção disponível.

No mesmo género, mas mais tecnológico, um projeto israelita criou o RepAir Carbon Capture que capta dióxido de carbono diretamente do ar. O carbono é depois transformado em fertilizantes sintéticos.

Tudo é possível. Os micróbios do solo a dar luz

Chama-se Living Light, ou luz viva, o projeto dos Países Baixos que chamou a atenção do júri e faz com que os micróbios do solo produzam luz. Diz a apresentação à imprensa que o projeto "inspira as pessoas a tomar conta da natureza e garante que a energia escondida da natureza é usada sem a agredir".

Uma revolução na saúde com Inteligência Artificial

O projeto francês Avicena AI destina-se a otimizar o uso dos sistemas de saúde permitindo a resposta certa a cada caso, diminuindo o desperdício de recursos e também, dizem os proponentes, "melhorar drasticamente a qualidade de vida dos sistemas e a experiência no Sistema de saúde". O Oxford Immune Algorithmics, do Reino Unido, é um sistema de monitorização de testes de sangue em pacientes de forma a permitir diagnósticos precisos, de forma remota.

Workwize. Teletrabalho mais inteligente

Aproveitando a emergência do teletrabalho por causa da covid-19, o projeto Workwize, proposto por uma equipa dos Países Baixos, destina-se a criar "pacotes" acessíveis de materiais para o trabalho em casa – desde mobília e zonas de trabalho, bem como serviços específicos para o trabalho de escritório feito em casa, incluindo a gestão da rotatividade da permanência no escritório "oficial", para garantir o fluxo correto dos trabalhadores.

Decision Brain – um cérebro super-inteligente

O Decision Brain é uma aposta em mudar a logística em várias indústrias, desde o transporte, aliando Inteligência Artificial à otimização de todos os recursos num sistema de forma a reduzir ao máximo a pegada de carbono em todas as operações. Entre os outros projetos vencedores encontra-se o alemão Etalytics dedicado a otimizar os sistemas energéticos industriais. Custos menores, uma pegada ambiental menor e uma menor dependência de importação de energia é o objetivo.

Insetos a comerem plástico

Nobite é uma ideia revolucionária para dar plástico a insetos que o digerem podendo depois ser usado na cadeia alimentar de outros animais. Segundo os responsáveis suecos da Nobite, "é um processo inteiramente circular, em que o desperdício plástico é reutilizado e transformado em nutrientes". Sustentam ainda que 80% do plástico que utilizamos pode ser utilizado neste processo.

Nabo Farm. Hidroponia na cidade

Nabo Farms usa hidroponia e luzes de crescimento para criar quintas urbanas sustentáveis, produzindo uma maior quantidade de vegetais com 90% menos água, solo e energia. Nestas Nabo Farms propostas por uma equipa dinamarquesa há um aspeto educacional e comunitário que não pode ser dissociado do projeto. Estes projetos permitem ser criados por comunidades urbanas, aproximando a produção do consumo.

Inoqo

É uma aplicação de lifestyle que ajuda os consumidores a tomar decisões ambientais e sociais nas suas compras de mercearias. A app conecta cidadãos com dietas de pouca intensidade de emissão de gases com efeito de estufa, e garante que os consumidores conseguem fazer entre 50 a 100% das decisões de compra com base em critérios de sustentabilidade e ambientais. O Nudgd AB é um software que usa a ciência comportamental para promover escolhas sustentáveis na área das viagens e do turismo.

O novo "Tupperware", sem plástico

No original, Crafting Future, são embalagens sustentáveis e reutilizáveis para a indústria alimentar, criados por uma equipa alemã. O seu modelo de negócio, permite que as embalagens reutilizáveis sejam feitas de acordo com o modelo da economia circular, com preços competitivos para todos. A companhia pretende instalar todas as unidades fabris na UE.

Um ar que respiramos melhor

Breeze Technologies é um sensor que recolhe dados e usa Inteligência Artificial e pode ser usado em cidades e em empresas para criar ambientes mais saudáveis. Os dados recolhidos servem depois para implementar as correções para levar ao aumento da qualidade do ar.

Rainhas da sucata

ScrapBees é um projeto de recolha de minérios usados em objetos descartados, de forma a poderem entrar no processo de reciclagem. O ScrapBees permite um serviço de partilha de informação e fornecimento on-demand que permite aos produtores de aço encontrarem estes materiais disponíveis para serem reciclados.

O português Glartek para melhorar o trabalho pesado

"Glartek’s Augmented & Connected Worker Platform" é um projeto português. Trata-se de uma plataforma de conexão entre os trabalhadores que usa a realidade aumentada para trabalhadores de manutenção, de operações ou operários, que se destina a melhorar a qualidade do trabalho, reduzindo desperdício e quebras de produção. É um projeto português.

Mobilidade elétrica melhorada

Além de todas as modalidades de bicicletas elétricas que já existem nas cidades europeias, a Jonna é uma nova proposta sueca. A diferença é que é baseada numa subscrição mensal e permite ainda saber onde cada bicicleta se encontra e o seu estado de conservação, com o objetivo de responsabilizar o utente e manter o ciclo de vida de cada bicicleta.

Associado ao negócio das bicicletas e trotinetes, a Luna Systems, criada por uma equipa irlandesa, é uma câmara também ligada a um sistema de Inteligência Artificial que permite em tempo real aos operadores saberem onde está o equipamento. O sistema permite também para o utilizador, um "terceiro olho" que lhe dará maior segurança na condução de bicicletas, scooters e trotinetes de utilização comunitária.

