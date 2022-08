Os primeiros viticultores começaram a vindimar uvas no Moselle na quarta-feira de manhã - duas semanas antes do previsto.

Moselle

Vindimas começam mais cedo do que nunca no Grão-Ducado

Os primeiros viticultores começaram a vindimar uvas no Moselle na quarta-feira de manhã - duas semanas antes do previsto.

Por Lena Welter (Luxemburger Wort)

"Não sei se alguma vez houve uma colheita de uvas tão precoce no Luxemburgo", diz Henri Ruppert, proprietário da adega Schengen. Na verdade, a colheita não estava prevista até ao início de setembro. Mas o viticultor, como vários outros, decidiu começar já.

Às 6h45 em ponto, alguns minutos após o nascer do sol, reune o seu staff na adega. Um quarto de hora mais tarde, o trabalho está a decorrer em todo o lado. E ao meio-dia termina, devido às temperaturas superiores a 30 graus.

O enólogo Henri Ruppert só decidiu iniciar a vindima na segunda-feira. Está convencido de que terá uma excelente colheita este ano. Foto: Marc Wilwert

Como funciona a vindima da uva "Colhemos tudo à mão", explica Nicolas Ruppert, sobrinho do proprietário da adega. "Existem também máquinas para este trabalho, mas continua a ser necessário trabalhar à mão". Isto também facilita a seleção das uvas excessivamente maduras. Enquanto a máquina recolhe as uvas automaticamente, os trabalhadores na vindima manual cortam os caules das uvas com um cortador lateral. Posteriormente, as uvas separadas são levadas para a adega para processamento. Neste caso, o enólogo Henri Ruppert decidiu fazer vinho Auxerrois a partir da sua primeira colheita de 2022. Para tal, as uvas são primeiro esmagadas um pouco e só depois é que o sumo é prensado. Gelo seco e enxofre são adicionados durante este processo. O gelo seco é utilizado para arrefecer o sumo de modo a que as bactérias nõ entrem. O enxofre abranda o processo de fermentação, e evapora com o tempo. Depois, é só filtrar e deixar fermentar.

As aves dão o sinal de partida

Henri Ruppert tinha decidido começar mais cedo, dois dias antes. Mas na segunda-feira, olhou mais de perto para as vinhas e notou que algumas uvas já estavam maduras. Este reconhecimento é uma arte não só dominada pelos viticultores, mas também pelas aves. Quando atacam as uvas, é porque estão maduras para a colheita. O problema é que alguns destes animais, como os estorninhos, podem danificar os frutos.

Nem todas as variedades de uva amadurecem ao mesmo tempo. Na quarta-feira, o Auxerrois foi colhido na vinha de Ruppert. Foto: Marc Wilwert

Em consulta com a associação vinícola OPVI (Organisation Professionnelle des Vignerons Indépendants ASBL), Ruppert decidiu então iniciar a colheita de imediato. A razão da maturação precoce é, sem surpresas, as altas temperaturas das últimas semanas. Especialmente para a variedade Auxerrois, as uvas estão suficientemente maduras. "As castas não amadurecem todas ao mesmo tempo. Eu ainda não colhi a Rivaner", explica Henri Ruppert, enquanto os seus trabalhadores carregam caixotes cheios de uvas para um camião.

Nem todas as vinhas têm de ser colhidas imediatamente. Algumas castas precisam de amadurecer ainda mais. É bem possível que a colheita seja mais ácida numa data posterior. Desta forma, pode misturar as uvas mais doces com as mais azedas para produzir um produto final bem equilibrado, explica o viticultor.

Viticultores estão dependentes dos trabalhadores

Precisamente porque depende de trabalho manual, o viticultor de Schengen depende de trabalhadores e ajudantes competentes. No primeiro dia da colheita, os amigos de Henri ajudam, como o irmão Gilbert e o sobrinho Nicolas. Parte da sua equipa habitual também está à disposição.

No entanto, a maturação antecipada das uvas este ano coloca dificuldades a alguns viticultores. "Alguns dos trabalhadores das equipas regulares dos vinicultores ainda estão provavelmente de férias", explica Ruppert. "Tivemos uma situação como esta antes, em 2003 e 2018. Nessa altura, alguns enólogos voltaram das férias e depois descobriram que não podiam fazer mais crémant [vinho espumante] nesse ano", recorda, enquanto tira o chapéu para limpar o suor da testa.

Um bom vinho apesar da seca

Apesar do tempo muito quente e seco, as uvas sobreviveram bastante bem à seca dos últimos meses, acrescenta o sobrinho Nicolas. "Quase não há uvas podres este ano", diz aliviado. Apenas algumas uvas tiveram de ser descartadas na quarta-feira.

No entanto, vinhas um pouco mais jovens teriam dado poucas ou nenhuma uva, devido ao calor deste ano. "Isto porque as suas raízes ainda não são tão profundas como as das vinhas mais velhas", acrescenta. Por isso, Nicolas e o tio Henri estão convencidos de que podem contar com uma excelente colheita este ano.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

