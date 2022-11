No Luxemburgo, as relações heterossexuais continuam a ser a principal via de transmissão do vírus.

VIH/Sida. Cerca de 15% dos infetados não sabem que têm o vírus

Susy MARTINS

O Comité luxemburguês de Vigilância da Sida estima que 15% das pessoas portadoras do vírus da Sida não saibam que estão infetadas. Se nunca fizeram o teste permanecem sem diagnóstico e não fazem tratamento antiretroviral. No mundo, essa taxa sobe para 36%.

Além disso, sem a despistagem há um risco acrescido de propagação do vírus, uma vez que a pessoa infetada pode não tomar as medidas de proteção adequadas para impedir a transmissão do VIH/Sida.

No Luxemburgo, as relações heterossexuais continuam a ser a principal via de transmissão do vírus. No ano passado, houve 46 novos casos diagnosticados.

Rastreio ao VIH, hepatite B e hepatite C. Basta um minuto e uma gota de sangue A Direção-Geral da Saúde apelou hoje à população portuguesa para fazer o rastreio às infeções pelo VIH e hepatites virais. Rastreios são gratuitos e anónimos.

Até ao próximo dia 28 de novembro decorre a Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites que tem como objetivo encorajar as pessoas a realizarem um teste de despistagem.

Este ano, a campanha de sensibilização é focada nos mais novos, para que tomem consciência da importância da despistagem e que tomem a iniciativa de fazer um teste.

Entre esta terça-feira (22) e até ao dia 25 de novembro, o serviço móvel de despistagem da Cruz Vermelha vai estar presente no campus universitário de Kirchberg (11:30 até às 14:30) para que os estudantes possam fazer o teste.

É gratuito e anónimo.

A oferta também é válida para qualquer pessoa que deseja fazer o teste naquele local. Os laboratórios Ketterthill, Bionext e os centros de análises da Zithaklinik também dão esta semana a possibilidade de aceder à despistagem anónima e gratuita.



