Video. Veja as figuras públicas que se irritaram e agrediram fãs

Paula SANTOS FERREIRA Se até o Papa perde a paciência com os fiéis... Também António Costa, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber e Kylie Jenner foram apanhados em situações limite. Aqui ficam os videos.

“O amor faz-nos pacientes e, tantas vezes, perdemos a paciência. Também eu. Peço desculpa pelo mau exemplo de ontem”, justificou-se assim o Papa Francisco ontem sobre a sua pequena palmada na mão da mulher que o puxou com força e o fez irritar, na noite de 31 de Dezembro na Praça de São Pedro.



Aqui recordamos outros casos de figuras públicas que perderam a cabeça com populares ou fãs. Com ou sem razão. E cujas situações se tornaram famosas pelo insólito e chocaram.

Quando António Costa chamou “mentiroso” a um popular

Em outubro de 2019, dias antes das eleições legislativas o líder do PS numa arruada no Chiado foi interpelado por um idoso que o acusou de estar de férias nos incêndios de Pedrogão.

António Costa disse-lhe que não estava e o idoso insistiu. O político exaltou-se. "É mentira, é mentira!", gritou Costa ao popular. "Não seja mentiroso!", disse exasperado. Mais tarde acusou o idoso se ter sido protagonista de um “golpe da direita”.

“Devia ter reagido mais calmamente? Seguramente que sim, mas não é por ser político que deixo de ser uma pessoa de carne e osso e também tenho uns limites quando me atacam com uma mentira. Foi um ataque à minha honra e eu não admito ataques à minha honra", argumentou António Costa. Mais tarde, o PS veio dizer que o homem já tinha sido autarca do CDS.

Adepto agarra pescoço de Cristiano Ronaldo

Durante um jogo da Champions League, numa partida da Juventus com o Bayer Leverkusen um fã de Cristiano Ronaldo entrou em campo decidido a tirar uma selfie com o português. Correu para Cristiano e agarrou-o pelo pescoço. De imediato um segurança travou o homem e o levou para fora de campo, mas ele ainda magoou o jogador que se irritou. Nessa noite, este homem foi o terceiro admirador de Cristiano Ronaldo a invadir o jogo para o ver de perto ou tentar tocar.

Justin Bieber agride um fã

Violento foi mesmo o cantor canadiano que agrediu mesmo um fã, dando-lhe um soco na boca quando este lhe tentou tocar, antes de um concerto em Barcelona, em 2016. O cantor estava no carro, de vidro aberto quando o fã se aproximou e tocou. Bieber incomodado dá-lhe um soco na boca. O fã ficou a sangrar e muito chocado, tal como as jovens que estavam com ele.

Kylie Jenner afasta menina



Kylie Jenner decidiu uma noite de 2016 ir jantar foi rodeada por fãs, muitos adolescentes à entrada de um restaurante em Hollywood. Uma menina agarrou-lhe no braço para tirar uma selfie com ela e a celebridade visivelmente incomodada disse-lhe: “Por favor, não me toque”.





