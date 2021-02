Maria Teresa, a mulher do Grão-Duque Henri apelou à solidariedade numa mensagem vídeo divulgada hoje, no Dia Mundial da Luta Contra o Cancro. Veja a mensagem.

Video. “O cancro não se confina”, alerta a Grã-Duquesa

Diana ALVES Maria Teresa, a mulher do Grão-Duque Henri apelou à solidariedade numa mensagem vídeo divulgada hoje, no Dia Mundial da Luta Contra o Cancro. Veja a mensagem.

“Continuemos a ser solidários [...] porque o cancro não se confina”. São palavras da Grã-Duquesa Maria Teresa, na mensagem vídeo difundida à margem do Dia Mundial de luta contra o Cancro, que se assinala hoje.

No vídeo, divulgado pela Fundação Cancro, da qual é presidente honorária, Maria Teresa destaca o contexto sanitário atual que coloca os pacientes com cancro e respetivas famílias numa situação ainda mais difícil. Razão pela qual apela ao apoio e solidariedade de todos.

E uma das oportunidades para manifestar esse apoio está aí à porta: o 'Relais pour la Vie'. A Grã-Duquesa apela à participação no evento que, este ano, se realizará de forma virtual, e não no pavilhão desportivo Coque, em Kirchberg, como é hábito.

A corrida solidária está marcada para os dias 27 e 28 de março, sendo que as equipas podem correr no local e à hora que quiserem. O objetivo é que cada equipa acumule um total de 24 horas e que se comprometa a fazer uma recolha de fundos, que servirão depois para financiar as atividades da Fundação Cancro.

Mais de 13.000 pessoas sofrem de cancro no Luxemburgo Todos os anos são diagnosticados cerca de 3.000 novos casos.

Segundo os dados da Fundação Cancro, todos os anos são diagnosticados no Luxemburgo cerca de 3.000 novos casos de cancro. Atualmente, a doença afeta 13.000 pessoas no país.

No mundo inteiro, o cancro da mama é agora o mais diagnosticado, tendo superado o do pulmão, de acordo com as estatísticas da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Cancro, avançadas pela agência Lusa.



