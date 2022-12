Eva Kaili não pode beneficiar da sua imunidade parlamentar porque o crime de que é acusada foi detetado "em flagrante delito" na sexta-feira.

Lóbi Qatar

Ex-vice-presidente do Parlamento Europeu fica em prisão preventiva

Lusa Eva Kaili não pode beneficiar da sua imunidade parlamentar porque o crime de que é acusada foi detetado "em flagrante delito" na sexta-feira.

Eva Kaili, a agora ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, e três outras pessoas ficaram em prisão preventiva depois de terem sido acusadas e detidas, na Bélgica, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de corrupção relacionadas com o Catar no seio desta instituição, indicou fonte judicial. Outras duas pessoas foram libertadas pelo juiz.

Quatro pessoas foram presas após serem indiciadas por um juiz de instrução de Bruxelas por "pertencerem a uma organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção", informou a procuradoria federal em comunicado à imprensa. Segundo adiantou uma fonte judicial à France Presse, Eva Kaili é uma das quatro pessoas detidas que fica em prisão preventiva, não podendo beneficiar da sua imunidade parlamentar porque o crime de que é acusada foi detetado "em flagrante delito" na sexta-feira, explicou a mesma fonte.

Esta fonte confirmou ainda os relatos da imprensa de que Kaili estava na posse de "sacos de bilhetes" na noite de sexta-feira, quando a polícia belga a deteve.

Mulher e filha de ex-eurodeputado italiano detidas em caso de lóbi ilegal do Qatar Maria Colleoni, mulher de Pier Antonio Panzeri, foi detida na noite de sexta-feira na cidade de Calusco d'Adda enquanto a filha, Silvia, foi detida em Milão, ambas em resposta a um mandado de prisão europeu.

Entretanto, o Parlamento Europeu (PE) suspendeu o mandato de vice-presidente de Eva Kaili. "À luz das investigações judiciais em curso, realizadas pelas autoridades belgas, a presidente [do Parlamento Europeu, Roberta] Metsola decidiu suspender, com efeitos imediatos, todos os poderes, deveres e funções que foram delegados a Eva Kaili na qualidade de vice-presidente do Parlamento Europeu", revelou este domingo um porta-voz da líder do PE, Roberta Metsola.

A polícia de Bruxelas realizou na sexta-feira 16 buscas domiciliárias e efetuou as detenções, entre as quais o companheiro de Kaili, atual colaborador ligado ao grupo dos Socialistas e Sociais Democratas no PE.

“Há vários meses que investigadores da polícia suspeitam que um Estado do Golfo tenta influenciar as decisões económicas e políticas do Parlamento Europeu”, confirmou na sexta-feira, o Ministério Público Federal belga em comunicado.

Este Estado teria executado esta estratégia através do “pagamento de quantias substanciais de dinheiro, e oferecendo presentes importantes a terceiros, a pessoas com uma posição política ou estratégica importante dentro do Parlamento Europeu", acrescentou.

O Ministério Público confirmou que durante as buscas foram apreendidos equipamentos informáticos, telemóveis e cerca de 600 mil euros em notas.





