Vice-presidente da Comissão Europeia. "Errámos na estratégia das vacinas"

DPA O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, admitiu que a União Europeia falhou na estratégia de vacinação.

As falhas na entrega de vacinas na União Europeia são uma evidência até para os próprios responsáveis. "É verdade que foram cometidos erros na encomenda das vacinas em Bruxelas, bem como nos Estados-membros", confessou o vice-presidente da Comissão da UE, Frans Timmermans ao jornal Tagesspiegel am Sonntag.

Timmermans garante que está pronto "para fazer um balanço no final da pandemia. Então, poderemos ver o que fizemos de errado e o que fizemos de certo". Mas por enquanto, porém, a primeira coisa a garantir é "que toda a Europa receba a vacina", disse.

A Comissão Europeia encomendou um total de pelo menos 1,4 mil milhões de doses das quatro vacinas covid-19 para serem usadas pelos países do bloco europeu- na verdade, mais do que o suficiente para os cerca de 450 milhões de europeus. No entanto, os atrasos constantes têm gerado várias críticas, agora validadas também pelo vice-presidente. Países como a Áustria vieram a público criticar Bruxelas na "lentidão" da aprovação de vacinas e na sua distribuição, chegando a dizer que o caminho é "não depender mais exclusivamente da UE para a produção de vacinas de segunda geração", acrescentou o governante austríaco.





