Vice-chanceler da Alemanha quer "bloqueio aos não vacinados"

Apenas as pessoas vacinadas ou recuperadas deveriam ser autorizadas a entrar em lojas e locais públicos em todo o país, defende o novo vice-chanceler alemão.

Robert Habeck, o novo vice-chanceler da Alemanha, pediu um "bloqueio para os não vacinados", a nível nacional, como mais um passo no endurecimento das restrições sanitárias.

"Teremos de enfrentar o Inverno com mais medidas coordenadas", disse Habeck numa entrevista com a televisão ZDF, afirmando que apenas as pessoas vacinadas ou recuperadas deveriam ser autorizadas a entrar em lojas e locais públicos em todo o país.

O vice-chanceler também levantou a hipótese de prolongar as férias escolares de Natal, se os números continuarem a piorar.

Ainda na semana passada, foram aprovadas novas restrições na Alemanha. O regresso do teletrabalho e a nova regra 3G, que implica a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação, de recuperação ou teste negativo para a generalidade das atividades profissionais exercidas fora de casa, estão entre as novas medidas aprovadas pelo Bundestag para combater a covid-19.



O recente surto de infeções fez com que o país ultrapassasse os 100 mil mortos por causa do vírus, num momento de transição para uma nova administração sob o comando do social-democrata Olaf Scholz.

Com uma taxa de vacinação de 80% da população adulta, o país tem registado nas últimas semanas em média 50.000 novos casos por dia.









