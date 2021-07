Com as férias de verão, os tempos de espera no Findel podem ser mais longos, alerta o ministro da Mobilidade.

LuxAirport recomenda chegar ao Findel duas horas antes do voo

Quem tenciona viajar de avião este verão deverá estar no aeroporto do Luxemburgo pelo menos duas horas antes da partida. Esta é a recomendação da LuxAirport, sublinhada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar ao deputado do partido cristão social (CSV), Serge Wilmes.

Embora as equipas que gerem o fluxo dos passageiros tenham sido reforçadas durante a época de férias, o ministro não descarta tempos de espera mais prolongados, sobretudo aos fins de semana. Este facto prende-se com as precauções tomadas pelo Findel para prevenir a propagação da covid-19, mas também com as medidas impostas pelos países destinatários que tornam o processo de embarque mais demorado. Por exemplo, a apresentação do certificado digital covid-19 da União Europeia ou CovidCheck.

Portugal só aceita certificado de vacinação completa há pelo menos 14 dias Medida está no decreto publicado pelo Governo português mas pode passar despercebida a muitos que viajam para o país nas férias de verão.

A empresa que gere as atividades no Findel lançou recentemente uma campanha de informação aos passageiros onde alerta para a necessidade de estes se informarem previamente sobre a documentação necessária para a viagem, mesmo antes da deslocação para o aeroporto. O objetivo é o de evitar grandes filas de espera no local. Mas, mesmo assim, o tempo de embarque está atualmente mais longo devido à covid-19.

O aeroporto do Luxemburgo prevê que o número de passageiros aumente cerca de 50% por mês durante o verão em comparação com o mesmo período de 2019.

