Líderes europeus criticam testes a viajantes vacinados

Telma MIGUEL Macron e Scholtz criticaram os quatro países – Portugal, Itália, Irlanda e Grécia- que pedem testes PCR aos viajantes com certificado de vacinação.

A decisão de impor testes aos viajantes vacinados - uma decisão já tomada por quatro dos países da União Europeia, dos quais o primeiro foi Portugal, não foi bem vista na cimeira de líderes desta quinta-feira, em Bruxelas.

Numa conferência de imprensa conjunta da França e da Alemanha, no final da reunião, o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, deixou claro que “a liberdade de movimento na Europa é importante”. O presidente francês, que terá a partir de janeiro um papel mais ativo quando a França assumir a presidência do Conselho Europeu, sublinhou que a obrigatoriedade de testes para os vacinados não faz sentido. “Prejudica o bom funcionamento do mercado interno”, explicou Emmanuel Macron.

A França impôs recentemente testes para quem viaja de alguns países fora da União Europeia – como os provenientes do Reno Unido, onde a Omicron está a explodir - mas não para cidadãos europeus com certificado de vacinas.

Também o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, apoiou a ideia de que testes não são necessários quando os viajantes apresentam certificado de vacinas.

Cada cidadão é um caso

O assunto dos testes obrigatórios, que Portugal foi o primeiro país a impor, foi discutido na longa reunião desta quinta-feira, com os chefes de Estado e de governo a assinarem uma conclusão de que as medidas a tomar no futuro devem ser coordenadas entre todos e proporcionais à evolução da pandemia. Uma óbvia referência à atitude de cavaleiros solitários como Portugal, Itália, Irlanda e também da Grécia, que informou que irá exigir a medida.

A decisão cabe aos Estados-membro tomar, mas fura uma recomendação recente da Comissão Europeia de que os países deveriam ter medidas equiparadas e, nesta fase da pandemia, baseada na situação de cada pessoa e não de zonas geográficas.

Assim, de acordo com as mais recentes recomendações, um vacinado pode viajar mesmo que vindo de uma zona com mais casos de covid-19. A ideia é evitar o fecho de fronteiras nos polos com mais contaminações, ou excluir países inteiros da circulação no espaço Schengen. O momento de mapas com zonas de exclusão a vermelho escuro deixou de fazer sentido.

O primeiro-ministro italiano justificou a medida - que na quinta-feira de manhã surpreendeu o resto dos chefes de Estado que se dirigiam ao edifício do Conselho na Rue de la Loi - com o “princípio da cautela máxima” e a necessidade de preservar a economia italiana. Mario Draghi lembrou que 135 mil italianos morreram de covid-19 e que a Itália -ainda sem muitos casos da variante Omicron - tem agora uma chance de não voltar à situação trágica da primavera de 2020 e de conter o deficit.

Também a Grécia admite pedir testes a viajantes vacinados mas só para o período de natal. A apresentação obrigatória de um teste PCR negativo, 48 horas antes do voo, entra em vigor no domingo, dia 19.

O certificado assim vale menos

A ideia discutida entre os líderes europeus foi de que a obrigação de testes mina a importância do certificado digital de covid europeu, conseguido em tempo record e com grande esforço de todos os envolvidos. O certificado deveria servir como um salvo conduto e ao mesmo tempo como um incentivo à vacinação, reconheceram os líderes.

Também o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, na conferência de imprensa antes da cimeira europeia, criticou os países que saíram fora das regras do grupo. “Todas as ações devem ser coordenadas”, disse. E lembrou que foi o certificado de vacinação, conseguido em tempo recorde, o que permitiu o regresso às viagens dentro do espaço da União.

Sassoli, que está de saída da presidência do Parlamento Europeu, recordou na sua última participação numa cimeira europeia, que é preciso que o fim da pandemia deixe a UE com uma política de saúde comum e unida em torno dessa ideia.

Tanto a Comissão como o Parlamento Europeu estão a tentar criar uma União Europeia de Saúde, o que precisará de um espírito de equipa entre os países. Atualmente as políticas de saúde são definidas por cada um dos países.

