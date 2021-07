O Governo francês deixou claro que não quer que os seus cidadãos viajem para a Península Ibérica durante as férias de verão.

Governo francês. "Se ainda não reservaram férias, evitem Portugal e Espanha"

Redação O Governo francês deixou claro que não quer que os seus cidadãos viajem para a Península Ibérica durante as férias de verão.

Numa entrevista à televisão France 2 nesta quinta-feira, o ministro francês para os assuntos europeus, Clément Beaune, foi claro na mensagem: "se ainda não reservaram as suas férias, evitem Portugal e Espanha". Em causa está a situação pandémica nos países ibéricos, com o avanço da variante Delta. Em Portugal, o primeiro-ministro, António Costa, confirmou que o território atravessa agora a quarta vaga da pandemia.

Beaune disse mesmo que França "não excluiu" a imposição de restrições de viagem aos países que têm casos crescentes causados por esta variante mais contagiosa. "Decidiremos nos próximos dias mas poderemos tomar medidas reforçadas".

Na entrevista, o ministro mencionou o Reino Unido, mas o porta-voz do governo Gabriel Attal, numa conferência de imprensa na quarta-feira, listou Espanha, Portugal e o Reino Unido como países onde a situação do vírus diz respeito ao governo francês. Uma reunião extra do Conselho de Defesa francês foi agendada para segunda-feira e será aí que serão reavaliadas medidas extra de contenção.

Atualmente, todos os países da UE e da zona Schengen estão na lista verde da França, o que significa que pessoas totalmente vacinadas podem viajar sem testes ou quarentena. As pessoas não vacinadas precisam de um teste à covid com resultado negativo, mas não precisam de uma razão essencial para viajar e não são obrigadas a fazer a quarentena.

