Fim de quarentena para quem chega do Reino Unido

Henrique DE BURGO

A quarentena obrigatória de sete dias no Luxemburgo para quem chega do Reino Unido acabou no passado sábado.

O Governo refere numa nota de imprensa que esta medida, aplicada aos maiores de 12 anos que tenham permanecido 14 dias no Reino Unido antes da chegada, deixou de estar em vigor no dia passado sábado, dia 31 de julho.

Além da quarentena de sete dias, era obrigatória a realização de um segundo teste PCR, ao sexto dia no Luxemburgo, e declaração da sua presença à Inspeção Sanitária.

Agora, as pessoas com mais de 12 anos que chegarem do Reino Unido terão apenas de apresentar um dos três documentos: certificado de vacinação completa, certificado de recuperação com validade de seis meses ou teste negativo, seja PCR com validade de 72 horas ou antigénio com menos de 48 horas. A medida está em vigor até 14 de setembro.



