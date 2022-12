Um tribunal mantém a proibição de símbolos religiosos no serviço público em nome da "neutralidade da aparência".

Véu volta a ser proibido na função pública em Bruxelas

Max HELLEFF Um tribunal mantém a proibição de símbolos religiosos no serviço público em nome da "neutralidade da aparência".

(Correspondente do Wort em Bruxelas)

De acordo com um tribunal de Bruxelas, a proibição de símbolos religiosos no centro da capital belga não é discriminatória.

O juiz rejeitou o caso de uma mulher que tinha expressado o desejo de trabalhar com um lenço de cabeça, durante uma entrevista de trabalho com o município de Bruxelas. A autarquia da capital optou por aplicar um sistema de "neutralidade exclusiva", que inclui a neutralidade da aparência dos seus trabalhadores.

Na decisão, o tribunal considerou que os regulamentos de trabalho da autarquia de Bruxelas não visavam "de forma alguma uma religião ou crença específica" e que, por conseguinte, não podia haver qualquer questão de distinção direta. O trabalho que a queixosa alegou também "envolveu claramente o contacto com o público".

O tribunal concluiu assim que a recusa da Cidade em permitir o uso do véu era legítima na medida em que a cidade é "uma autoridade pública com uma obrigação constitucional de neutralidade e aparência".

Por outro lado, "o uso de um símbolo religioso por um funcionário de um serviço público no exercício de uma função que envolve o contacto com o público comporta o risco de levantar dúvidas sobre o exercício imparcial dessa função". O direito do cidadão a um serviço público neutro deve ser protegido, ainda segundo o acórdão.

De uma forma geral, no que diz respeito ao uso do véu os tribunais acabam por dar razão aos queixosos quando estes têm um trabalho de 'back office' na administração pública (sem contacto direto com os cidadãos). Pelo contrário, rejeita-os se estiverem em contacto com o público, precisamente em nome da obrigação de neutralidade.

Desat forma, nos últimos anos, as decisões judiciais sobre casos semelhantes têm variado. A proibição de usar o véu foi considerada discriminatória em outras ocasiões, nomeadamente no ano passado, quando uma mulher ganhou o caso contra a empresa de transportes públicos Stib, o maior empregador público da capital.

Em janeiro, uma das universidades da cidade foi condenada também por discriminação. Neste caso, os docentes da instituição opuseram-se após uma campanha na imprensa, forçando o tribunal a analisar novamente o caso.

Ambas as decisões causaram convulsões políticas na capital, onde a esquerda está frequentemente dividida entre a tradição secular e as convicções religiosas do eleitorado imigrante.

Divisão política e social

O debate tem consequências políticas inevitáveis na capital belga. Das bancadas da oposição no parlamento regional de Bruxelas, o Mouvement Réformateur (MR, partido liberal francófono) procurou que fosse votada uma proposta para garantir a neutralidade e imparcialidade dos funcionários públicos de Bruxelas, proibindo o uso de sinais ostensivos de convicções religiosas ou filosóficas no exercício das suas funções. Uma argumentar rejeitado pelos Socialistas.

A sociedade civil também está dividida sobre esta questão. Enquanto a Unia, o antigo Centro para a Igualdade de Oportunidades, apoia com frequência os queixosos na sua ação em nome da luta contra a discriminação, o Centro de Ação Secular permanece firme na neutralidade das crenças no serviço público.

(Artigo original publicado no Virgule e adaptado por Ana Patrícia Cardoso.)



