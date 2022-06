Manuela Costa, modelista da Patachou, marca do vestido azul que filha de Kate usou no Jubileu, confessa ao Contacto a “felicidade e orgulho” de todos na empresa de Felgueiras.

Marca "orgulhosa"

Vestido português usado pela princesa Charlotte já esgotou

A princesa Charlotte, de seis anos, foi juntamente com os irmãos, os elementos da família real mais acarinhados pela multidão no desfile Trooping The Colour de quinta-feira, no primeiro dia das celebrações do Jubileu de Platina, homenagem aos 70 anos de reinado da rainha Isabel II.



A duquesa de Cambridge elegeu um vestido azul claro de uma marca portuguesa, a Patachou, para a filha usar no importante evento, que estava à venda no site Children Sallon Outlet, a um preço de 63 euros.

Estava, porque após os media britânicos descobrirem a marca do vestido da princesinha Charlotte, e a divulgarem, o vestido da marca portuguesa de Felgueiras, a norte de Portugal, esgotou em poucas horas. Algo que acontece frequentemente com peças de roupa e acessórios usados pelos filhos dos Duques de Cambridge e pela própria mãe, Kate Middleton.

Mas, ontem, foi um dia muito especial, o início das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, e o desfile Trooping The Colour foi seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, através das televisões.

"Estamos muito felizes"

“Enorme orgulho e felicidade”, é assim que se sente a equipa da marca portuguesa pela escolha do seu vestido pela Duquesa de Cambridge para a aparição pública da sua filha Charlotte no primeiro dia do Jubileu de Platina da monarca britânica, cujas celebrações terminam sábado. O preço inicial da peça era de 90 euros mas encontrava-se com uma promoção de 30%, custando apenas 63 euros.

“Estamos muito felizes, foi uma surpresa total quando ontem à tarde soubemos que a princesa Charlotte estava a usar um vestido da nossa marca Patachou”, contou ao Contacto, Manuela Costa, uma das modelistas desta empresa portuguesa de roupa infantil.

“Eu ainda nem acredito que o vestido que eu modelei foi usado por uma princesinha, ainda para mais a princesa Charlotte, tão popular e de uma das famílias reais mais famosas. É um orgulho muito grande para mim e para todos nós aqui na Patachou”, acrescentou Manuela Costa da Patachou.

O vestido azul de chiffon e algodão usado pela filha de Kate Middleton foi “criado exclusivamente para o site Children Sallon Outlet”, explicou a modelista.

12 Princesa Charlotte, usou um vestido de marca portuguesa no Jubileu que esgotou em poucas horas. AFP

Esgotado em poucas horas

O sucesso foi tal que esta peça infantil esgotou em poucas horas. Desde há muito que a duquesa de Cambridge é um dos maiores ícones de moda e os seus filhos também já o são. As responsáveis pela Patachou estão agora a analisar "produzir novamente o vestido para o colocar de novo à venda”, salientou Manuela Costa.

