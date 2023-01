Christine Lambrecht fala das "pessoas interessantes e maravilhosas" que conheceu por causa da guerra na Ucrânia, com fogos de artifício como pano de fundo.

'Vergonhoso'. Ministra da Defesa alemã em apuros por causa de vídeo de Ano Novo

A Ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, está a ser alvo de críticas por causa de um vídeo partilhado nas redes sociais na noite de Ano Novo.

O vídeo dura apenas um minuto mas foi considerado tão mau que a ministra social-democrata enfrenta apelos à sua demissão por parte da oposição e dos meios de comunicação social alemães.

A ministra surge no centro de Berlim, durante a noite de Passagem de Ano, a gravar um vídeo sem condições técnicas e durante o qual fala da guerra na Ucrânia com explosões de foguetes e fogos de artifício em pano de fundo.



"A guerra está a acontecer no meio da Europa. Eu consegui ter muitas impressões" sobre a invasão russa, disse a ministra, referindo-se a "muitos, muitos encontros com pessoas interessantes e maravilhosas". E continuou: "Por isso digo: um grande obrigado".

"As dúvidas sobre a sua aptidão para o trabalho já existem há muito tempo. Chegou o momento de o Chanceler pensar nas consequências", lê-se na edição do jornal Tagesspiegel de segunda-feira.

"O discurso de Ano Novo gravado num telemóvel e dificilmente compreensível devido ao fogo de artifício e à ausência de um microfone, num passeio de Berlim, teria sido suficientemente embaraçoso para um Presidente da Câmara de uma aldeia - para um ministro da Defesa de um membro da NATO é simplesmente vergonhoso", atacou o Bild, o jornal mais lido no país.

O porta-voz do Ministério da Defesa limitou-se a dizer que se tratava de um "vídeo privado", feito sem "recursos oficiais". Também a vice-porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, alinhou no mesmo discurso ao afirmar: "Não vejo razão para avaliar isso [o vídeo]".

"Uma atrás da outra"

A ministra foi alvo de críticas de forma regular em 2022, por exemplo, quando anunciou o envio de milhares de capacetes para os ucranianos quando estes esperavam que a Alemanha entregasse armas pesadas.

Lambrecht também se tornou a figura principal de um exército desatualizado. Em meados de dezembro, Berlim teve de suspender novas encomendas de veículos blindados Puma após uma série de avarias nos tanques já utilizados pelo exército.

A saudação de Ano Novo apenas "coroa a sua série de embaraços", diz Serap Güler, responsável pelas questões de defesa da CDU. Ao manter o seu ministro no lugar, o Chanceler Olaf Scholz "está realmente a ridicularizar o impacto da Alemanha na Europa e no mundo", acrescenta Armin Laschet, ex-candidato a chanceler.

*Com agências



