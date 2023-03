Onda de calor não vai durar, vem aí temperaturas baixas para o fim de semana.

Clima

Verão em março. Temperaturas atingiram 30 graus em França

Redação

Esta quarta-feira foram batidos vários recordes de calor no sudeste de França, com temperaturas 10 a 12 graus mais altas do que o normal para a época, avança o Météo France.

A marca dos 30 graus foi mesmo ultrapassada em Dax (Landes) e Orthez (Pirinéus-Atlânticos), com 30,1 graus. "É a primeira vez que atingimos este limiar no território metropolitano este ano", disse Patrick Galois do Météo France à AFP.



Este fenómeno em março só foi registado duas outras vezes: em Pau, a 25 de março de 1955 (recorde de 31 graus) e em Figari, a 24 de março de 2001 (recorde de 30,3 graus).

Outras cidades também bateram recordes mensais, como Mont-de-Marsan nas Landes (29,9 graus em comparação com 29,2), Clarac em Haute-Garonne (27,5 em comparação com 26,5) Villefranche-de-Rouergue no Aveyron (26,2 em comparação com 26) e Belves no Dordogne (26,6 em comparação com 26,3).



No resto do país, as temperaturas foram também entre 6 a 8 graus mais altas do que o normal em vários locais. A capital Paris chegou aos 21 graus.

No entanto, esta amostra de verão será sol de pouca dura, uma vez que é esperada uma frente fria no país no final da semana.

Esta quinta-feira, o tempo começa a mudar com chuva esperada para sexta-feira. "As temperaturas vão começar a cair acentuadamente, regressando às médias sazonais na sexta-feira, e este fim-de-semana estaremos mesmo abaixo das temperaturas normais no início de abril", disse Galois.

(AFP)

