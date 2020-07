Há um mês, o Ministério do Meio Ambiente pediu para economizar água da torneira. A situação continua preocupante.

Sociedade 2 min.

Verão. Coronavírus pode causar escassez de água potável

Há um mês, o Ministério do Meio Ambiente pediu para economizar água da torneira. A situação continua preocupante.

Numa altura em que as temperaturas continuam altas no Luxemburgo, a incerteza continua a pairar sobre o impacto do coronavírus na quantidade de água potável para este verão.

Uma das questões que as medidas de contenção da segunda vaga de covid-19 vieram colocar é que, este ano, há mais pessoas a ficar em casa durante as férias, logo, a quantidade de água usada será maior. Há um mês, o Ministério do Meio Ambiente já tinha alertado para est situação e pediu à população para cconter-se no uso de água potável. No pico dos meses de férias, a preocupação mantém-se.

Ministério do Meio Ambiente pede contenção no uso de água Devido à atual seca, o Ministério do Meio Ambiente escreveu uma carta pedindo à população que use água potável com moderação.

Jean-Paul Lickes, diretor do Gabinete de Gestão de Água não tem nada contra piscinas, no entanto, mostra-se preocupado com a tendência de passar as férias de verão em casa e trocar as praias pela diversão em casa. "Um a um metro e meio cúbico de água potável é consumido, ou seja, de 1.000 a 1.500 litros. Mas se muitas pessoas tiverem a mesma ideia, poderemos ter um problema de água potável", explica Jean-Paul Lickes.

Normalmente, o consumo nacional de água potável diminui nesta altura porque começa o período de férias para a maioria das pessoas. Milhares de pessoas deixam o país praticamente ao mesmo tempo e as reservas, que diminuem acentuadamente em meados de julho, podem ser reabastecidas.

"Podemos constatar esse fenómeno, examinando a procura por água potável do Sindicato da Água na represa de Esch-sur-Sûre (Sebes). De uma semana para a outra, a procura cai cerca de 20%", relata Jean-Paul Lickes.

A situação está "tensa" dada a extrema seca da primavera, informou recentemente Carole Dieschbourg, ministra do Meio Ambiente, respondendo a uma pergunta parlamentar do deputado Gusty Graas. A ministra explicou que os poços e volumes produzidos pelas fontes mostram que os níveis não foram totalmente recuperados.

A previsão do tempo seco não tranquiliza Jean-Paul Lickes. Examinando atentamente o fluxo de fontes e consumo, seu serviço sabe que "as chamadas fases de vigilância poderiam ser declaradas se a situação se tornasse crítica, como já era o caso em 2017".



Coronavírus nas águas do Luxemburgo

Coronavírus está concentrado nas águas do sul do Luxemburgo O List garantiu, esta terça-feira, que quase todas as águas residuais do país mostram vestígios de coronavírus. Há um aumento acentuado a sul do grão-ducado.

Esta semana, foram detetados vestígios de coronavírus nas águas residuais de praticamente todo o país. Segundo a nova atualização do Coronastep, divulgada esta terça-feira e realizada a 14 de julho, o SARS-CoV-2 encontra-se "em quase todos os locais".

À excepção das amostras de Troisvierges, na ponta norte do país, todos os componentes retirados das estações de tratamento de águas residuais de Bettembourg a Schifflange, via Beggen, estavam contaminados. Nas estações de Bettembourg e Pétange, a sul, o aumento da concentração "quase triplicou" desde junho.



Edição de Ana Patrícia Cardoso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.