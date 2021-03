No último dia do mês as temperaturas ultrapassaram os 25ºC.

Verão antecipado. Luxemburgo com recorde de calor em março

No último dia do mês as temperaturas ultrapassaram os 25ºC.

O Luxemburgo bateu, esta quarta-feira, um novo recorde de temperatura máxima registada em março.

O último dia do mês foi, assim, um dia de verão, com as temperaturas a chegarem e a ultrapassarem, em algumas zonas do país, os 25ºC.

"Com uma temperatura de 25,4°C em Clemency, 25,3°C em Obercorn, 25,2°C em Remerchen e 25,0°C em Remich, esta quarta-feira não é apenas o primeiro dia de verão deste ano (mais de 25 graus), mas é também a primeira vez que tal pico de calor é registado nesta altura do ano", refere o comunicado do Ministério da Agricultura.

Tempo de primavera? Será sol de pouca dura Tempo soalheiro e quente vai manter-se até meio da semana.

Analisando os dados das 32 estações meteorológicas do país, o serviço meteorológico nacional AgriMeteo constatou que neste dia, 31 de março de 2021, foi registada a temperatura mais elevada, no Luxemburgo, para um mês de março, desde o início dos registos meteorológicos em 1838.

O último dia de março mais quente que tinha sido registado foi 30 de março de 1949, quando os termómetros atingiram os 24,0°C em Echternach. Porém, este valor já tinha sido ultrapassado ontem, 30 de março de 2021, com uma temperatura de 24,4°C registada em Remerchen.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.