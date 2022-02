O Meteolux voltou a colocar todo o território luxemburguês em alerta laranja esta sexta-feira. Rajadas podem soprar entre os 90 e os 100 km/h.

Mau tempo

"Vento violento" regressa esta sexta-feira ao Grão-Ducado

Catarina OSÓRIO

O instituto de meteorologia luxemburguês voltou a colocar todo o território em alerta laranja esta sexta-feira para "ventos violentos" que poderão soprar entre os 90 e os 100 km/h. Depois das fortes rajadas na madrugada de quinta-feira, o alerta laranja volta a vigorar esta sexta entre as 16h e as 20h em todo o país.

O vento forte está a ser causado por uma depressão sobre a Escandinávia que está a direcionar massas de ar marítimo para o Luxemburgo. O alerta laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro cores (verde, amarelo, laranja e vermelho).

Segundo as previsões do Meteolux, o vento continua a soprar esta quinta-feira durante todo o dia de forma menos intensa, vigorando o alerta amarelo entre as 7h e as 17h. As rajadas poderão atingir entre os 60 e os 85 km/h.

Esta quinta o tempo vai continuar instável com alguma nubulosidade e aguaceiros, sobretudo da parte da manhã. As temperaturas máximas vão rondar os 10 graus com as mínimas entre os 6 e 8 graus.

A chuva deverá ainda continuar nos próximos dias, ainda que com algumas abertas previstas para sábado.

