Venezuelanos no Luxemburgo querem mudança no país

Estão longe da Venezuela, mas seguem de perto o que se passa no país. Fartos do interminável diálogo (ou falta dele) entre o Governo de Nicolás Maduro e a oposição, exigem mudanças. Mas sem o apoio dos militares, não veem uma solução a breve termo. Entretanto, os venezuelanos no Luxemburgo vão ajudando como podem a família, enviando medicamentos e outros bens.



Marysol Zerpa nasceu há 59 anos na capital venezuelana, Caracas. Advogada de formação, deixou o país “por amor”. Casada há sete anos com um luxemburguês, viaja pelo menos duas vezes ao ano até Venezuela para ver a mãe. A última vez foi de janeiro a 3 de março. “A minha mãe está frágil e levei-lhe medicamentos que já não existem no país”, diz ao Contacto.



Não há futuro na Venezuela os meus três filhos

Maria Fernanda Rangel, 36 anos, está no Luxemburgo há menos tempo, um ano e oito meses. Casada com um venezuelano que trabalha na ArcelorMittal, diz que são os primeiros da família a deixar o país, "obrigados pela situação", porque “não há futuro na Venezuela” para os três filhos. Já os pais e a irmã não têm a mesma sorte. “O meu pai tem problemas de tensão arterial e eu mando tudo daqui ou de Madrid para o tratamento dele. A minha irmã é asmática e como já não há esteroides, tive de mandá-los com amigos porque através dos correios não entra nada”, conta Maria Fernanda Rangel, presidente da associação Unidos por Venezuela, uma das quatro associações venezuelanas no país.

Ana Azucena Hernandez, trabalha como consultora financeira junto da Comissão Europeia. Nascida em Maracay, a 100 quilómetros de Caracas, chegou com a família ao Luxemburgo em 2005, depois de ter sido “despedida por Hugo Chavez” da indústria petrolífera, juntamente com mais 20 mil pessoas. No próximo dia 30 de junho vai regressar ao país para visitar a família e na mala vai levar o que falta. “Vou com comida, medicamentos e outros bens para ajudar os meus próximos”.

A advogada Marysol Zerpa, à esquerda, diz que não existe um Estado de Direito na Venezuela

Foto: Christophe Olinger

Os momentos-chave da crise

Falta de medicamentos, falta de alimentos, protestos nas ruas que já resultaram em 48 mortos e mais de mil feridos, prisões aleatórias, julgamento de civis por tribunais militares e 30% de aumento da mortalidade infantil no último ano são algumas das consequências da atual crise no país.

Depois da morte de Hugo Chaves, em março de 2013, o vice-presidente Nicolas Maduro venceu no mês seguinte as eleições Presidenciais com uma curta margem: 50,66% contra 49,07% do opositor Henrique Capriles.



As crises institucional, económica e social arrastam-se

Em 2014, o preço do petróleo, que estava nos 100 dólares o barril, começou a cair chegando mesmo aos 33 dólares em 2016. Esta quebra de preços levou ao corte de importações, originando uma crise económica, com escassez de produtos de primeira necessidade. Em dezembro de 2015, a oposição ganha as eleições parlamentares, mas o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) cria uma crise institucional ao anular as decisões do Parlamento e ao assumir os seus poderes.

A oposição tenta convocar um referendo para tirar Nicolas Maduro do poder, mas o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) suspende a iniciativa, evocando fraude durante a recolha de assinaturas para o referendo. Sem diálogo entre o Governo e a oposição, as crises institucional, económica e social arrastam-se até hoje, com protestos em massa nas ruas das principais cidades do país.



Maria Fernanda Rangel, à esquerda, não vê futuro para os três filhos na Venezuela

Foto: Christophe Olinger

“O Governo tem armas e o povo tem bandeiras”

O biólogo lusodescendente Diego Fernando Figueiredo, de 31 anos, é uma das últimas vítimas dos protestos na Venezuela. Morreu na passada semana atingido no peito por uma bala de borracha, alegadamente disparada pelas forças de segurança.

“É terrível. Nós que estamos aqui sentimos uma grande angústia. A crise agravou-se nos últimos cinco anos de forma acelerada. É uma coisa terrível”, lamenta a advogada Marysol Zerpa, que fez parte em anos anteriores de outros protestos.

A culpa, diz, é do Governo e das instituições. “Estas pessoas que fazem parte do CNE e do STJ estão todas controladas pelo Governo. Não temos instituições. Sou advogada e posso dizer com propriedade que não temos um Estado de Direito da Venezuela, apesar de termos um Governo teoricamente eleito”, acrescenta Marysol, lembrando as riquezas do país agora nas mãos de Maduro. "Éramos um país rico. Tínhamos uma indústria mineira incrível. Produzíamos ferro, alumínio, bauxite, ouro e diamantes. Tudo isto está agora nas desta gente. Saquearam o país e de uma maneira sem vergonha. Não foi uma revolução, foi uma roubolução", desabafa.

Não há democracia porque o Governo controla todos os poderes

A consultora Ana Azucena Hernandez, que já passou também por várias marchas de protesto, também partilha a mesma opinião. “É um grupo minoritário que controla os poderes executivo, legislativo e judicial. O Governo tem militares, milícias populares e armas. O povo tem bandeiras”.

Carolina Lazo-Albrecht, arquiteta de 53 anos e presidente da mais antiga das quatro associações venezuelanas no país, Bienvenue Venezuela, trabalha no Luxemburgo desde 2000. Nasceu no Chile, mas aos três anos de idade, a família mudou-se para a cidade venezuelana de Barquisemeto. Atenta ao que se passa no país, também aponta o dedo ao controlo do Governo. “Não há democracia porque eles controlam todos os poderes. A comunidade internacional tem de pressionar para haver eleições livres e para não haver mudanças constitucionais”.

Ana Azucena Hernandez, sentada à mesa, foi "despedida por Hugo Chavez" da indústria petrolífera. Hoje trabalha como consultora junto da Comissão Europeia

Foto: Christophe Olinger

Mudança constitucional, a mais recente discórdia

O anúncio foi feito a 1 de maio pelo Presidente Nicolas Maduro. “Convoco uma Constituinte cidadã, não uma Constituinte de partidos nem de elites. Uma Constituinte cidadã...”. Esta é a mais recente polémica entre Governo e oposição. Maduro quer mudar a Constituição para “resolver o impasse” instalado entre diferentes órgãos de poder e para “fortalecer a Constituição venezuelana” com “paz e tranquilidade”. Mas a oposição e os venezuelanos no Luxemburgo estão contra.



No dia em que o Governo sair, não é só a Justiça venezuelana que o vai julgar. A Justiça internacional também.

“Chavez era outra coisa, mais tradicional, e respeitou a Constituição que queremos que continue, que é a de 1999. Mas Maduro agora quer mudá-la porque se houver eleições agora, não vai ganhar”, denuncia Carolina Lazo.

Mas pode haver mais razões por detrás desta medida. “O Governo sabe que no dia em que sair, não é só a Justiça venezuelana que o vai julgar. A Justiça internacional também, porque há processos abertos relacionados com o narcotráfico e julgamentos contra a humanidade que não prescreveram. Portanto, não vai sair de qualquer maneira”, acrescenta Maria Fernanda Rangel.

Carolina Lazo-Albrecht é presidente da associação Bienvenue Venezuela, a mais antiga de quatro associações venezuelanas no Luxemburgo. Para a arquiteta de 53 anos não há democracia no país

Foto: Christophe Olinger

“A minha mãe pensou que iam matá-la”

Juan Luis Vivas nasceu em Caracas e está há 5 anos no Luxemburgo. Aos 32 anos, trabalha numa empresa da área das novas tecnologias. À distância, também acompanha a situação com preocupação, sobretudo depois do que aconteceu à sua mãe. Há três semanas, num dos habituais “trancazos” (fechos) de rua organizados pela oposição, em protesto contra o Governo, a guarda nacional terá usado bombas lacrimogéneas contra os manifestantes, que originaram um incêndio de grandes dimensões num edifício do bairro El Paraíso, em Caracas.

“É nessa residência Vitória que mora a minha mãe. O fumo invadiu os corredores e no meio da confusão, ela pensou que os guardas iam matá-la. Foram encontrados mais de 200 cartuchos de disparos. Foi um momento muito tenso”, relata Juan Vivas ao Contacto.

Depois do que aconteceu à mãe, o jovem venezuelano diz que não consegue dormir bem e que perdeu concentração no trabalho. O melhor que podia acontecer ao país neste momento era "um referendo revogatório do Presidente ou eleições antecipadas", defende Luís, que mensalmente envia dinheiro e material para os capacetes brancos de cruz verde, da Universidade Central de Venezuela (organização que presta assistência médica nas ruas, à semelhança dos capacetes brancos na Síria).



Luís Vivas, à direita, diz que antes de mudanças vai haver ainda "muitos sacrifícios"

Foto: Christophe Olinger

País inseguro e dividido

Stephanie Jabardo tem 27 anos e é um dos últimos venezuelanos a chegar ao Luxemburgo. Nascida na cidade de Maracaibo, no noroeste do país, a menos de duas horas da fronteira com a Colômbia, esta engenheira informática ainda está à procura de trabalho no Luxemburgo. Daquilo que vê nas ruas do país, o que mais lamenta é a falta de segurança.

“Acompanho a situação dos protestos com preocupação. Tenho família em Maracaibo, com quem fala frequentememte via internet, e aí a repressão faz parte do dia-a-dia, como em qualquer cidade com protestos. A segurança é um dos piores problemas, a par da escassez das coisas básicas que já não se conseguem comprar nos supermercados. É muito difícil viver com insegurança ou falta de medicamentos. São coisas básicas que todo o ser humano deve ter direito. Foi o maior motivo que me levou a deixar o país”, desabafa Stephanie, que chegou ao Grão-Ducado há ano e meio com o marido.



Stephanie Jabardo, na foto junto ao panteão nacional, em Caracas, onde estão os restos mortais de Simon Bolívar e outros grandes nomes da história do país. A jovem de 27 anos chegou ao Luxemburgo há pouco mais de um ano.

Foto: SJ

A jovem de 27 anos espera um dia regressar à sua terra natal, mas não por agora, porque a situação é "tensa". "Quero o melhor para o meu povo, mas as pessoas estão cansadas e querem uma mudança. Basta! Todos os dias há reação da parte do Governo contra estas manifestações de descontentamento. A situação é tensa."

Maria Rangel também se queixa da falta de segurança. “Estive lá no verão do ano passado e numa noite, quando regressava a casa às 19h, a polícia nacional mandou-me parar. Mandaram-me baixar o vidro e com a metralhadora dentro do carro, acenderam as luzes, viram que eu ia com as crianças atrás e revistaram tudo. A situação é horrível. Os carros não circulam depois das 18h”.

Já Ana Hernandez lembra as dificuldades da família no acesso a bens de primeira necessidade. “Ligou-me o meu irmão estes dias e dizia ’estou numa fila para comprar pão e tenho 50 pessoas à frente’. Já o meu pai ia para a fila às 2h da manhã para entrar no supermercado às 11h e às vezes não encontrava nada”, conta a consultora da Comissão Europeia.

À falta de segurança e escassez de comida, junta-se o problema da divisão do país. “Passou a haver uma grande polaridade na sociedade. O fanatismo de ambas as partes é tão grande que não há diálogo. Na minha família, o meu pai era da oposição e a minha mãe chavista. Quando eu ia lá de visita, não se podia falar de política. O ambiente era explosivo. Muitas famílias e amizades ficaram estragadas por causa disso”, conta a arquiteta Carolina Lazo.

O futuro passa pelos militares

Questionados sobre as soluções para atual crise, os venezuelanos respondem com o papel dos militares. “Normalmente há governos que, perante situações de crise como esta, com mortos e sem apoio da maioria, sentam-se à mesa das negociações para deixar o poder nas mãos dos militares ou de um conselho de transição. Mas Nicolas Maduro não quer ceder. Diz-se que a oposição não está a ser contundente frente ao Governo, mas a questão é que não contamos com as Forças Armadas, que não estão a cumprir o seu dever de defesa da Constituição. Não nos estão a proteger e a fazer valer os nossos direitos, porque são também acólitos do regime”, acusa Marysol Zerpa.

“Tenho um primo que é deputado no conselho nacional, em Caracas, e diz que as forças políticas e a maioria da população querem mudança, mas que sem o apoio dos militares é muito difícil. A luta diplomática pode não ser suficiente e isto pode terminar com uma guerra civil”, adverte Maria Fernanda Rangel.



Já Stephanie Jabardo não arrisca como vai acabar a situação no país. "Eu sou oposição e estou contra o atual Governo, mas a solução é nublosa. Não consigo ver qual a via de saída definitiva para este Governo. Já sabemos que com os votos será complicado porque o sistema eleitoral está do lado deles."

Juan Luis Vivas diz que “não vai haver mudanças imediatas”. Antes haverá “muitos sacrifícios a passar”.



“Acho que Maduro vai cair até ao final do ano. Não será algo daqui a duas ou três semanas. A oposição tem de resistir, manter-se na rua. É uma questão de resistência. Eles estão a jogar com o desgaste”, complementa Ana Azucena Hernandez.

Henrique de Burgo

No Luxemburgo vivem cerca de 150 venezuelanos, de acordo as associações Bienvenue Luxembourg, Unidos por Venezuela, Itinerantes e Venezuelanos no Luxemburgo e proximidades.



OPINIÃO: O que está em jogo na Venezuela

Opinar sobre a situação na Venezuela, sendo eu venezuelana e vivendo fora do país é muito difícil, porque me dá raiva, entristece e me dá angústia.

A situação atual do país é o resultado de quase duas décadas de um regime que quis, desde o seu início, acabar com o nosso aparelho produtivo, a nossa economia, os nossos poderes políticos, a nossa educação, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida.

O que se passa hoje na Venezuela é produto de um discurso de violência sustentado, de alguns desejos incontroláveis de poder e da egolatria desmedida de um grupo que não se preocupa com os direitos humanos.

Os números, as fotos, os vídeos, os incontáveis testemunhos e os fatos resultantes da crise de hoje, vistos de todos os ângulos, falam por si. O que está em jogo na Venezuela é a liberdade e a vida.

O regime, que se apropriou ilicitamente do meu país, não só roubou aos venezuelanos os alimentos, os medicamentos, os produtos de primeira necessidade e sustento económico, como também nos roubou os sonhos, as opções, a possibilidade de pensar no futuro, o direito de moldar o nosso próprio destino e até o nosso poder de decisão.

A situação é delicada e complexa, uma vez que a barbárie está no meio disto tudo, empenhada em desmantelar o pouco que resta de uma nação que se recusa categoricamente a morrer.

Frente à delinquência oficializada e à indiferença de muitos, incluindo a maioria das organizações internacionais, o que resta é resistir. O que resta é lutar contra a opressão que não tem sido só material, mas também espiritual.

Da Venezuela em que nasci e cresci resta muito pouco. Hoje vejo-a e sinto dor; dor pelas suas mortes, dor pelas graves feridas, dor pelas suas lutas, dor pela sua conturbada história.

Quero, entre muitas coisas, que se faça justiça. Quero que nada disto tenha passado em vão. O que está em jogo na Venezuela é a liberdade, e a vida. Que não nos esqueçamos, nunca.

Andreína Guenni Bravo, jornalista venezuelana residente no Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.