Um grupo de venezuelanos residentes no Luxemburgo organiza este sábado uma manifestação de apoio à decisão do Parlamento Europeu, que reconhece Juan Guaidó como legítimo presidente do governo de transição na Venezuela.

Venezuelanos no Luxemburgo organizam manifestação a favor da transição

Um grupo de venezuelanos residentes no Luxemburgo organiza este sábado uma manifestação de apoio à decisão do Parlamento Europeu, que reconhece Juan Guaidó como legítimo presidente do governo de transição na Venezuela.

Segundo Maria Fernanda Rangel, da organização, a manifestação vai ter lugar este sábado, às 14h, na Place d'Armes, na capital.



"Os venezuelanos vão fazer uma manifestação pública de apoio à decisão do Parlamento Europeu de convocar eleições livres na Venezuela para obter a transição de Governo e alcançar a democracia", disse Maria Fernanda Rangel ao Contacto/Latina.