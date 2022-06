Os preços ficarão ao critério das empresas.

Venda de água da torneira nos restaurantes adiada para 2023

Diana ALVES

A campanha para incentivar os restaurantes a vender água da torneira, anunciada em 2019, não foi cancelada mas só deverá ver a luz do dia na primavera do próximo ano.

Questionado pela deputada Myriam Cecchetti, do déi Lénk, o ministro do Turismo e das Classes Médias, Lex Delles, garantiu que o assunto não caiu no esquecimento, mas a pandemia veio atrasar os planos do Governo.

Depois de uma paragem, devido à pandemia, as discussões entre o Executivo e as organizações envolvidas – Horeca, Associação Luxemburguesa dos Serviços de Água (ALUSEAU, na sigla em francês) e uma agência de comunicação – foram retomadas no passado mês de março, estando previsto que “o projeto fique operacional na primavera de 2023”, adianta Lex Delles.

O ministro lembra que o objetivo não é que cafés e restaurantes passem a oferecer gratuitamente água da torneira, mas sim deixar a escolha tanto aos estabelecimentos como aos clientes. Os preços ficarão ao critério das empresas.

Ao contrário de outros países, no Luxemburgo cafés e restaurantes não têm por hábito oferecer ou vender água da torneira. Em 2019, uma petição pública trouxe o tema para discussão, recolhendo mais de cinco mil assinaturas. Após o debate no Parlamento, o ministro do Turismo e Classes Médias prometeu uma campanha de sensibilização sobre a questão.

Uma das medidas decididas na altura dizia respeito à produção de garrafas com logótipos uniformizados em todo o país, de forma a criar uma “marca” nacional. Segundo Lex Delles, a pandemia causou atrasos significativos ao nível da produção das garrafas personalizadas.

Sobre o número de empresas de cafés e restaurantes que irão participar na iniciativa, Delles diz que é impossível quantificar, já que as empresas são livres de aderir ou não.

Note-se que, na altura da petição, a decisão de levar a cabo uma campanha não satisfez as exigências dos apoiantes da inicitaiva, que reivindicavam uma lei sobre a matéria. Algo que continua fora dos planos do Governo.



