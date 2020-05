Por causa do confinamento em França o vencedor teve que esperar quase dois meses para receber o seu prémio.

Vencedor de 17 milhões no euromilhões teve que esperar 50 dias para receber prémio

Redação Por causa do confinamento em França o vencedor teve que esperar quase dois meses para receber o seu prémio.

Um jogador do Euromilhões entregou o seu bilhete em Côtes d'Armor, na Bretanha, no passado dia 20 de março. Nessa mesma noite, quando via o sorteio, descobriu que tinha acabado de ganhar 17 milhões de euros.



Para ir buscar o seu prémio tinha que deslocar-se à região de Paris, à sede da empresa que dirige o concurso, a "Française des Jeux".

A história é divulgada pelo jornal Ouest France.

O problema é que estava a 500 km de distância e a França tinha entrado numa fase de contenção rigorosa para lutar contra a propagação do vírus que impedia deslocações.

Começa então uma longa espera. As regras são claras: qualquer vencedor, qualquer que seja o montante, deve manter o seu bilhete até que o prémio seja pago. O vencedor, que permaneceu anónimo, guardou o seu precioso recibo dentro do seu telefone.

Depois de 50 dias de uma espera, que parecia interminável, as regras de contenção foram flexibilizadas. O sortudo vencedor acabou por receber o seu dinheiro num centro de pagamentos na Bretanha, o que lhe permitiu respeitar o limite de 100 km de distância imposto pelo Governo francês para as viagens, relata o jornal Le Parisien.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.