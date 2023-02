Os ensaios clínicos realizados em ratos mostraram que pode ser possível, no futuro, alcançar uma pílula masculina que funcione durante algumas horas.

Contracetivo

Pílula masculina instantânea? Testes com resultados positivos

AFP Os ensaios clínicos realizados em ratos mostraram que pode ser possível, no futuro, alcançar uma pílula masculina que funcione durante algumas horas.

E se, antes de cada encontro sexual, os homens tomassem um comprimido que bloqueasse os movimentos do esperma e impedisse a fecundação durante uma relação sexual? É este o objetivo de um estudo para a composição de uma pílula masculina e que foi publicado na revista Nature Communications.

Durante os ensaios clínicos, o grupo de cientistas conseguiu inibir temporariamente a enzima responsável pela mobilidade dos espermatozoides, impedindo-os de nadar até ao óvulo da mulher. Esta enzima conseguiu "reduzir rápida e temporariamente a fertilidade masculina", resume um comunicado publicado na revista.

Vem aí uma nova revolução sexual? As mulheres aplaudem, mas irão os homens aceitar a responsabilidade pela pílula masculina? Os especialistas respondem.

Os testes foram realizados em ratos e não envolveram hormonas, como na pílula feminina. Para os cientistas, este será um caminho mais seguro, já que não altera os níveis de testosterona.

Pílula não teve efeito 24 horas depois da toma

Nos ratos, a molécula impediu todas as gravidezes quando as relações sexuais tiveram lugar nas duas horas seguintes à administração. Por outro lado, já não tinha qualquer efeito 24 horas depois. Não foram relatados quaisquer efeitos secundários. No entanto, ainda não se sabe se este tratamento funcionaria da mesma forma nos seres humanos.

"Continuo um pouco cética quanto à comercialização deste método", disse à AFP a investigadora britânica de contracetivos Susan Walker, que não esteve envolvida no estudo. Contudo, reconhece uma "vantagem surpreendente" para este potencial tratamento, que é promessa de uma eficácia imediata.

A contracepção masculina está atualmente limitada ao uso de preservativos e à possibilidade do indivíduo se submeter a uma vasectomia, cujos efeitos podem ser irreversíveis.





