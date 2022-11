As mulheres aplaudem, mas irão os homens aceitar a responsabilidade pela pílula masculina? Os especialistas respondem.

Sociedade 10 min.

Contraceção masculina

Vem aí uma nova revolução sexual?

Paula SANTOS FERREIRA Um novo método contracetivo masculino, 97% eficaz, com duração de 10 anos e reversível deverá chegar ao mercado em 2023. As mulheres aplaudem, mas irão os homens irão aceitar a responsabilidade pela contraceção? Os especialistas respondem.

"É um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a mulher." A adaptação da famosa frase de Neil Armstrong ao pisar o solo lunar, em 1969, pode caracterizar a chegada do novo contracetivo masculino que deverá estar disponível para o ano, libertando a mulher de décadas de responsabilidade sobre a contraceção e passando a "missão" para o homem.



Ao contrário da panóplia de métodos anticoncecionais femininos, liderada pela pílula lançada em 1960, os homens só têm à sua disposição o preservativo e a vasectomia, a única de longa duração, mas que assusta o universo masculino.

Agora, está prestes a existir uma alternativa à vasectomia, mas mais simples: uma micro-injeção também com efeito prolongado que pode ser anulado, batizada de Risug (sigla inglesa para Inibição Reversível do Esperma Sob Controle).

"Os ensaios clínicos demonstram que o Risug tem uma eficácia superior a 97%, o seu efeito dura 10 anos e é reversível", declara ao Contacto o investigador Sujoy Kumar Guha, 'pai' da nova injeção contracetiva desenvolvida pela sua equipa na Escola de Ciências Médicas e de Tecnologia, do Instituto Indiano de Tecnologia de Kharagpur, na Índia.

Os ensaios clínicos já terminaram e as autoridades indianas já deram autorização médica para o uso generalizado. "Em meados de 2023, o Risug deverá estar disponível na Índia", estima o cientista. Depois partirá à conquista do mundo.

Com a chegada de um novo contracetivo masculino os homens poderão ser eles os responsáveis pela contraceção no casal.

Onde atua o Risug?

Este novo método atua na mesma área da vasectomia, nos canais deferentes onde passam os espermatozoides, nos genitais masculinos. Só que, ao invés de cortar os canais, como sucede com a mini-cirurgia da vasectomia, o Risug inativa os espermatozoides e bloqueia parcialmente a sua passagem, através de uma injeção à base de um gel, o polímetro, administrada com anestesia local. Continua a haver ejaculação de esperma, mas sem capacidade de fertilizar o óvulo e gerar uma gravidez não desejada. O líder desta investigação indiana, de 82 anos, realça que os ensaios clínicos envolveram mais de 500 homens e mostraram a "grande eficácia e segurança" do Risug.

Quando o homem ou o casal desejarem ter filhos, o efeito do Risug pode ser anulado, permitindo o regresso à fertilidade. Ao contrário da vasectomia não há nova cirurgia, mas outra injeção. "Verificou-se que administrando uma dose inferior à dose limite do Risug o efeito reversível surge automaticamente+, vinca Sujoy Guha.

Com a dose normal, a administração de uma injeção composta por um solvente e bicarbonato de sódio, volta a ativar os espermatozoides para que possam seguir o seu caminho para a fecundação. Há efeitos secundários? Apenas uma dor e inchaço no local da injeção durante umas semanas após a injeção.

Em breve, vai ser lançada uma campanha de marketing do Risug, ao mesmo tempo que se trata da logística para a sua fabricação em grande escala, explica o cientista feliz, lembrando os atrasos sofridos na investigação, "à espera de fundos".

A patente ultrapassou as fronteiras estando registada nos EUA, China, Tailândia, Malásia e Bangladesh: "A chegada à Europa deverá ocorrer logo depois da aprovação das autoridades norte-americanas e consequente aprovação europeia".

Uma empresa norte-americana comprou, em 2010 os direitos do Risug, a partir dos quais desenvolveu uma injeção anticoncecional masculina semelhante batizada de Vasagel, mas os ensaios clínicos estão numa fase mais atrasada.

O Risug virá colmatar um grande vazio na contraceção masculina. A pílula masculina está a ser investigada há décadas, mas ainda não há nenhuma aprovada no mercado. A dificuldade é que, enquanto a mulher produz um óvulo por mês, o homem produz milhões de espermatozoides por dia, o que torna difícil criar um anticoncecional masculino eficaz e seguro.

Outros métodos estão também em estudo, mas todos demorarão ainda a ver a luz do dia. Para já, além do preservativo e da vasectomia, existe uma injeção intramuscular à base de testosterona administrada uma vez por semana, até durante 18 meses, que está aprovada pela Organização Mundial de Saúde e disponível nalguns países, mas não no Luxemburgo. Contudo, dado o desconhecimento e a sua complicada administração, é raramente procurada e prescrita.

"Um enorme alívio para as mulheres", diz Júlio Machado Vaz. LUSA

Mulheres aplaudem

A corrida do Risug à conquista do mercado da contraceção e da adesão masculina já começou. As mulheres aplaudem. E os homens? Está na altura de "aliviar o fardo e responsabilidade" das mulheres pela contraceção, dizem em uníssono, os especialistas ouvidos pelo Contacto.

"Congratulamo-nos com a existência do método contracetivo masculino descrito", o Risug, afirma Isabelle Schmoetten, da CID- Fraen an Gender, organismo que estuda as questões da igualdade de género e que integra o Conseil National des Femmes do Luxemburgo.

O facto da contraceção continuar a recair em "grande parte sobre as mulheres é um sinal de sexismo estrutural, com as mulheres a aceitarem os efeitos secundários dos contracetivos hormonais, apesar de métodos masculinos, como o preservativo estarem disponíveis", critica esta investigadora. E defende: "O objetivo deve ser a igualdade na contraceção, a escolha deve ser sempre uma decisão conjunta dos parceiros sexuais envolvidos".

Para Isabelle Schmoetten, quando o Risug chegar ao mercado deverá ser "disponibilizado gratuitamente", como todos os restantes anticoncecionais. Mas, atenção, "esta injeção não pode substituir a função dos preservativos contra as doenças sexualmente transmissíveis", vinca.

Também o 'pai' do Risug declara que "as mulheres desejam que os seus maridos partilhem o fardo da contraceção". "Existia uma grande necessidade de colocar à disposição um contracetivo para o homem que se baseasse numa intervenção única, eficaz a longo prazo e não traumatizante para o corpo, além de ter o potencial de reversibilidade", diz Sujoy Guha.

Contracetivos serão comparticipados a partir de 2023 A pandemia atrasou o projeto do Governo, que deverá ver a luz do dia no início do próximo ano.

A vasectomia é até agora o único método de longa duração, mas a par com o "trauma e efeitos adversos na saúde", esta também é "proibida por algumas religiões". O cientista dá mais um exemplo: nos países com elevadas taxas de divórcio os homens fogem da vasectomia, dada "a complicação da reversibilidade".

"Se eles se separam e voltam a casar, a nova esposa pode desejar ter filhos e os homens querem por isso manter aberta a opção de serem férteis". Sujoy Guha acredita que o Risug vai ter adesão no universo masculino. "Desde o início dos anos 90, quando a equipa começou a organizar encontros entre casais, cujos homens estavam no ensaio, e casais com potenciais voluntários, e os participantes no estudo revelavam o seu bem-estar, passámos a ter mais voluntários dos que os que podíamos acolher. Alguns até vinham do estrangeiro, mas não os pudemos aceitar".

Estão os homens preparados?

Para o psiquiatra e sexólogo português Júlio Machado Vaz a chegada deste novo método contracetivo "em teoria, é sem dúvida, um grande passo e que se revela um enorme alívio para as mulheres". "Mas, na prática, vamos ver", diz cauteloso. A reticência prende-se com a aceitação masculina. Estão os homens preparados para aderir? "Não costumam estar e se, agora de repente, estiverem, para mim será uma grande surpresa", admite este especialista, justificando que na sociedade, sobretudo "nos países latinos", continua a predominar a noção cultural de que a "contraceção é do foro feminino".

Olhando para trás, o sexólogo vinca que a vasectomia, ou mesmo o preservativo, nunca tiveram a aceitação que deveriam ter para que se possa falar numa responsabilidade partilhada em matéria de contraceção e planeamento familiar.

O preservativo e a vasectomia são os dois métodos de contraceção masculina praticamente existentes.

Partilhar a responsabilidade

A vasectomia é uma "mini-cirurgia sem risco e reversível", mas apesar de todas as provas dadas, os homens sentem pânico só de pensar "que ao se andar a cortar naquelas zonas coloca-se em risco a sua virilidade e o desempenho sexual, o que é errado, pois não interfere nada". Sobretudo entre os homens mais velhos, que não desejam ter mais filhos, "o número de vasectomias deveria ser muito superior ao que é, na realidade", vinca. Também o preservativo, se compararmos gerações, deveria ter muito maior adesão entre os jovens em relação aos mais velhos. "A diferença da aceitação existe mas não tão vincada como seria de esperar", diz o psiquiatra.

"Estamos em 2022 e já está na altura do casal poder partilhar a responsabilidade na contraceção. Será um grande alívio para as mulheres e acho que elas estarão dispostas a colocar na mão dos homens esta responsabilidade, quando existe uma relação de confiança. O partilhar tarefas não é só pôr e tirar a mesa", volta a frisar o psiquiatra, salientando que há mulheres que por razões de saúde não podem fazer contraceção hormonal. Esta é, aliás, uma das causas que leva o homem a aceitar a vasectomia. "Eu vejo isso nestes casais, em que, para a mulher, a vasectomia é entendida como uma demonstração de afeto. 'Não há homem nenhum que ache graça a isso, mas o meu estado de saúde é suficientemente importante para ele o fazer'", conta Júlio Machado Vaz.

Contudo, o sexólogo está expectante quanto à aceitação masculina do Risug. "Espero estar enganado, mas acho que irá ser um processo lento. Terá de ser apresentado com uma enorme campanha de sensibilização, com pessoas de prestígio no terreno. Se não houver adesão entre três a cinco anos depois de estar disponível, não vai ter sucesso", estima.

A mulher é que decide

O Risug é, de facto, um "método promissor", como outros destinados aos homens e, em estudo atualmente, que permitam "melhorar a equidade contracetiva", concorda também Alan Charissou, médio do Planning Familial do Luxemburgo.

Mas, alerta: "Em matéria de controlo da fertilidade, as mulheres devem ter plena autonomia para dispor plenamente do seu corpo e do seu futuro social e profissional. A este respeito, são as mulheres que devem, acima de tudo, ter métodos fiáveis, seguros e acessíveis que lhes permitam controlar sozinhas a sua fertilidade. O desenvolvimento de métodos masculinos permitir-lhes-á partilhar esta responsabilidade se assim o desejarem".

E, se o desejarem, a possibilidade desta partilha virá reduzir "as desigualdades entre homens e mulheres". Este médico lembra que, atualmente na Europa ocidental, "em quase 90% dos casais, é a mulher que carrega a carga contracetiva". "Quando sabemos que as mulheres já suportam 100% da gravidez e parto, ou mesmo do aborto, é mais do que tempo de os homens se envolverem o mais possível na contraceção2, vinca este especialista.

As mulheres "já suportam 100% da gravidez e parto" pelo que é altura de os "homens se envolverem o mais possível na contraceção”, vinca o médico Alan Charissou.

Há outro fator importante e de melhoria da saúde pública: a redução de gravidezes não desejadas. Alan Charissou volta às estatísticas para lembrar que "entre um terço e metade das gravidezes não são planeadas", o que representa "um número significativo de mulheres que irão sofrer as consequências médicas, sociais e profissionais destas gravidezes".

Outro fator importante é que os estudos mostram que "as crianças nascidas destas gravidezes não planeadas sofrem mais prematuridade, hipotrofia, malformação e abuso". Portanto, acrescenta o médico, "qualquer novo método contracetivo, incluindo os masculinos, que permita reduzir o número gravidezes não desejadas é bem-vindo, dado o seu potencial impacto na redução dos problemas de saúde associados. O progresso do Risug no sentido da comercialização é, portanto, de saudar".

Será o fim do tabu? Devido às reticências culturais masculinas da contraceção, as farmacêuticas nunca apostaram no desenvolvimento de anticoncecionais para os homens, preferindo apostar no mercado feminino, esse sim lucrativo. A própria investigação do Risug tem sido mais demorada devido à falta de fundos, continuando agora a procurar apoios para a fabricação em larga escala do fármaco. Sem investimento na investigação e promoção, o homem continua a relegar na mulher o planeamento familiar. Irá esta nova injeção conquistar os homens e originar uma nova revolução sexual?

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.