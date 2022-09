Os ventos podem atingir cerca de 205km/h quando o super tufão atingir a terra.

Velocidade "sem precedentes". Super tufão Noru atinge as Filipinas

O super tufão Noru chegou às Filipinas neste domingo, levando milhares de pessoas a abandonarem as suas casas com medo do rastro de destruição.

De acordo com o Departamento de Meteorologia das Filipinas, o Noru fez-se sentir às 17h30 horas locais nas Ilhas Polillo, que fazem parte da província de Quezon.

Acompanhado por ventos de 195km/h, Noru é o tufão mais forte registado no país este ano, com uma velocidade "histórica", de acordo com o serviço meteorológico nacional. "Instamos os residentes em áreas de perigo a obedecerem aos apelos para evacuar quando necessário", disse o chefe da polícia filipina, Rodolfo Azurin.

As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões por ano, um fenómeno que os cientistas dizem estar a piorar devido às alterações climáticas. Há nove meses, outro super tufão matou mais de 400 pessoas, no centro e sul do país.

Um tufão é classificado como "super tufão" quando os seus ventos excedem uma certa velocidade, variando o limiar de acordo com o serviço meteorológico nacional (nas Filipinas, este limiar é de 185 km/h). A velocidade do vento que acompanha Noru aumentou de 90 km/h em apenas 24 horas, uma intensificação "sem precedentes", de acordo com o meteorologista Robb Gile.

De acordo com o serviço meteorológico, a velocidade do vento poderá atingir 205 km/h quando o super tufão, que teve origem no Oceano Pacífico, chegar a terra.

O serviço alertou para inundações, deslizamentos de terras e ondas altas nas áreas afetadas. As escolas permanecerão fechadas na segunda-feira e o tráfego marítimo foi suspenso.

Na região de Manila, atingida pelo tufão 100 km a nordeste da capital onde residem 13 milhões de pessoas, estavam em curso evacuações obrigatórias em algumas áreas de alto risco, incluindo bairros de lata ribeirinhos.





