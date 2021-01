Variantes inglesa e sul-africana podem vir a ser detetadas mais rapidamente

Dois ensaios clínicos da Eurofins Technologies e a Eurofins Genomics foram lançados para identificar estas variantes mais contagiosas do SARS-Cov-2

A Eurofins Technologies e a Eurofins Genomics lançaram dois ensaios clínicos para identificar num curto período de tempo as variantes B.1.1.7 (Reino Unido) e B.1.351 (África do Sul).

Um artigo publicado no site Businesswire, e citado pela agência AFP, refere que as duas entidades estão a criar kits para identificar as variantes mais conhecidas atualmente, através de uma nova solução de diagnóstico molecular. "O GSD NovaType SARS-CoV-2 Detect & ID é um [teste] RT-PCR em tempo real para a deteção qualitativa da SARS-CoV-2 e posterior identificação das variantes B.1.1.7 (UK) e B.1.351 (África do Sul)", explica o texto.

Variante sul-africana detetada no Luxemburgo Há pelo menos três casos no país.

As variantes britânica e sul-africana são, segundo os especialistas mundiais, significativamente mais contagiosas e têm-se espalhado por vários países da Europa. Em muitos casos, só são detetáveis posteriormente através de sequenciação genómica do vírus, a partir de informação dos testes de rastreio ao vírus SARS-Cov-2.

"A nova linhagem B.1.1.7, identificada pela primeira vez no sul de Inglaterra, tem um número invulgarmente elevado de 23 mutações. A linhagem B.1.351 foi identificada pela primeira vez na África do Sul. Ambas as variantes revelam mutações em diferentes posições do gene S. Em particular, a mutação N501Y, observada tanto nas variantes britânica (B.1.1.7) como sul-africana (B.1.351), parece acelerar a infecciosidade", explica ainda o artigo.

