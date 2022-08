"É importante sensibilizar para que todos os que precisem sejam vacinados", disse a ministra da Saúde esta sexta-feira.

Varíola dos macacos. Já foram vacinadas 133 pessoas

"É importante sensibilizar para que todos os que precisem sejam vacinados", disse a ministra da Saúde esta sexta-feira.

O Luxemburgo contabiliza, até ao momento, 46 casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox, um dos quais é uma criança pequena. Esta sexta-feira, a ministra da Saúde deu uma conferência de imprensa conjunta com o diretor da Saúde para fazer o balanço da doença no Grão-Ducado.

Monkeypox. Autorizada nova técnica de injeção da vacina para cobrir mais pessoas A Agência Europeia do Medicamento considera que a vacina autorizada na UE pode ser administrada também como injeção intradérmica numa dose mais baixa.

Em primeiro lugar, Paulette Lenert referiu que, apesar do número substancial de casos no país, estes não são motivo de preocupação, e que o foco principal do governo é, nesta altura, a sensibilização não só dos homens que têm relações sexuais com outros homens, grupo considerado especialmente vulnerável ao vírus, mas à restante população.

"A nossa campanha de informação está pensada para chegar de forma direcionada a este grupo e estamos em contacto direto com as associações, mas não se limita a isso. Qualquer pessoa pode ser infetada", lembrou a ministra.

Ministra apela à responsabilidade de todos

Jean-Claude Schmit reforçou que não há motivo para alarme, já que, "em contraste com o que acontece em África, os sintomas clínicos da epidemia na Europa são muito mais discretos". "As pessoas afetadas têm algumas pústulas, mas não são centena", argumentou. Há, inclusive, pessoas assintomáticas.

Contudo, é preciso continuar vigilante, até porque a transmissão apenas requer um contacto físico direto e próximo entre duas pessoas, não necessariamente sexual. "Quando as pústulas se rompem, são libertados muitos vírus que podem entrar noutro corpo através de feridas."

Monkeypox. Luxemburgo recebeu menos mil vacinas do que as que pediu Mecanismo europeu condiciona distribuição aos Estados-membros, mas Paulette Lenert adianta, em resposta parlamentar, que o país receberá reforço no final do ano.

A ministra da Saúde apelou à responsabilidade de todos os cidadãos e informou que, quem quiser esclarecer dúvidas sobre a doença, pode contactar a inspeção sanitária, à direção da Saúde ou ao seu médico. Também a linha de emergência para a covid-19 está preparada para responder a estas questões.

No final de julho, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença como uma "emergência global de saúde pública". A 15 de agosto, havia 15.659 casos nos vários países da União Europeia (UE).

