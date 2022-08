Distribuição de lotes expõe desigualdades entre países. Em França, já foram vacinados "belgas, suíços, italianos e até espanhóis", diz a autoridade sanitária francesa.

Varíola dos macacos. Europeus cruzam fronteiras para se vacinarem

A campanha de vacinação contra o Monkeypox ou varíola dos macacos trouxe uma volta inesperada à Europa, com centenas de pessoas a deslocarem-se a diferentes países em busca de uma dose da vacina, devido à falta de acesso rápido ao fármaco no seu próprio país.

Em França, já foram vacinados "belgas, suíços, italianos e até espanhóis", diz a autoridade sanitária francesa à AFP. Em Paris, "os turistas estrangeiros aproveitaram a sua viagem para serem vacinados", explica a Checkpoint Paris, um centro de saúde sexual.

Mas o fenómeno diz respeito principalmente a regiões fronteiriças. No norte de França, em Lille, os locais de vacinação viram muitos belgas chegar este verão. "Em proporção, vacinámos 30% a 40% de belgas [no total de vacinados]", afirma Virginie Ceyssac, farmacêutica da Aprium, uma das cinco farmácias que administram a vacina em França.

Na Bélgica, que atualmente dispõe apenas 3.000 doses, os fármacos são destinados apenas a um público muito limitado: trabalhadores sexuais gays ou transgéneros, homens gays que tiveram duas DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) no ano passado ou que têm VIH, e casos raros de contactos próximos.

Face a estas condições, os belgas excluídos destas categorias mas pertencentes a grupos considerados em risco decidiram ir a França para se vacinar. Embora a doença seja raramente fatal, é frequentemente dolorosa e os doentes têm de passar três semanas em isolamento total.

Passar a mensagem

"Graças ao boca a boca, sabíamos que era possível ser vacinados em França enquanto se era belga. E como a fronteira não está tão longe, as pessoas começaram a ir para Lille ou para aldeias próximas da fronteira", relata Samy Soussi, da associação contra o VIH Ex Aequo, com sede em Bruxelas.

A organização belga contactou o centro de vacinação de Lille, que estava a realizar uma "operação relâmpago", no dia 6 de agosto, para organizar a ida dos belgas através da partilha de automóveis.

"Havia 444 belgas para serem vacinados naquela manhã", diz Samy Soussi, que descreve um acolhimento "muito caloroso" por parte dos trabalhadores de saúde franceses. Nesse dia de vacinação, cerca de 90% das pessoas vacinadas vieram da Bélgica, afirma a Câmara Municipal de Lille à AFP.

A autoridade regional de saúde (ARS) da região de Hauts-de-France fala de "várias centenas" belgas vacinados desde o início da campanha por causa dos princípios da "solidariedade europeia" mas também por questões de saúde pública - os franceses do Norte "frequentam os mesmos eventos festivos" que o público belga.

A ARS especifica que os centros são mesmo "convidados a responder favoravelmente aos pedidos dos residentes fronteiriços belgas, desde que tal não impeça o acesso à vacinação por parte dos franceses". Contudo, a situação em Hauts-de-France continua a ser um exemplo raro, já que no sul de França a vacinação de italianos e espanhóis é muito minoritária, de acordo com as associações de VIH.

Quinhentos quilómetros de carro

Perto da fronteira suíça, o cenário é um misto de diferentes situações. Como a Suíça ainda não tem acesso à vacinação contra a varíola dos macacos, "algumas pessoas foram para França para serem vacinadas sem problemas, mas a outras foi recusada a vacinação", explica Alexandra Calmy, uma especialista em doenças infeciosas responsável pela unidade de VIH nos hospitais de Genebra.

Embora existam redes de cuidados transfronteiriços - durante a epidemia de covid-19, os doentes franceses foram admitidos em unidades de cuidados intensivos na Suíça - os suíços não têm acesso fácil à vacinação em França.

Thomas, 32 anos, que vive em Montreux, disse à AFP que tentava um agendamento em França há quinze dias. Finalmente encontrou um, em Besançon (Doubs). "Tirei um dia de folga do trabalho, vou alugar um carro e conduzir 500 km."

Situado a uma hora de Genebra, o centro de vacinação da comuna francesa de Chambéry (Savoie) tinha-lhe recusado um agendamento. "Só aceitamos pessoas que vivem em Savoie ou que são seguidas aqui", disse Silvère Biavat, médico do centro, à AFP. O site tem estado "sobrecarregado com as chamadas dos suíços", e teve de recusar estes residentes estrangeiros devido à falta de recursos, explica o clínico. "As doses são distribuídas pela ARS numa base departamental, pelo que estão planeadas para a população que vive no departamento".

Quando questionada, a Direcção-Geral da Saúde explicou que "os locais de vacinação são responsáveis pela forma como gerem os seus pacientes", podendo, portanto, aceitar, ou não, abrir a vacinação aos residentes estrangeiros.

"Muito injusto"

Perante as recusas dos centros franceses vizinhos, Sérgio, 41 anos, de Genebra, olhou ainda mais longe: para Portugal, de onde é originário, e para os Estados Unidos, antes de finalmente conseguir um agendamento em Londres. "Por um voo de última hora de Genebra para Londres, paguei quase 600 euros", contou. "É caro e injusto porque nem todos o podem fazer (...), mas todos têm medo" da doença.

Face a esta situação desigual, as associações e prestadores de cuidados entrevistados pela AFP em França e na Europa pedem que se estabeleçam acordos diplomáticos para permitir o empréstimo de doses aos países necessitados.

"Num mundo globalizado, numa Europa sem fronteiras, não é lógico que países como a França, Alemanha e Holanda tenham um grande número de vacinas", enquanto países como a Espanha, o país mais afetado pela epidemia, têm apenas 17.000 doses, disse Toni Poveda, diretor da associação espanhola contra o HIV Cesida.

"As epidemias não prestam muita atenção às fronteiras. O que queremos é ter uma resposta concertada a nível europeu, no seio da OMS e não apenas da União Europeia, porque temos de incluir a Suíça", acrescentou Marc Dixneuf, diretor da associação francesa AIDES.

O responsável explica que até agora, não foram confrontados com essa dificuldade, lembrando que a Suíça e a Bélgica foram países que responderam à epidemia do HIV e à pandemia da covid. "Mas agora somos confrontados com desigualdades muito fortes, tanto entre regiões francesas (...) como a nível europeu", sublinha.

As autoridades francesas asseguram que o assunto está atualmente a ser discutido nos organismos europeus relevantes e dizem estar em contacto com a Bélgica e a Suíça para discutir a "vacinação transfronteiriça contra a varíola transfronteiriça", assim como o seu financiamento.

