O vírus da varíola dos macacos (ou Monkeypox) gerou um surto em países fora de África, onde o vírus é endémico. Algumas especificidades da atual epidemia geram novas questões.

Sociedade 4 min.

Saúde

Varíola dos macacos. As grandes perguntas que ainda permanecem

AFP O vírus da varíola dos macacos (ou Monkeypox) gerou um surto em países fora de África, onde o vírus é endémico. Algumas especificidades da atual epidemia geram novas questões.

O surto recente de Monkeypox, sobretudo em zonas como a Europa, fora da região onde a doença já é endémica, têm suscitado várias questões entre os cientistas e muitas continuam por responder. É a sua resposta que permitirá revelar dados cruciais para determinar a forma como o surto pode ser contido.

A AFP reuniu algumas das principais perguntas que estão a ser estudadas para compreender o atual surto do vírus, também conhecido varíola dos macacos.

É uma nova mutação do vírus?

A varíola dos macacos, que se manifesta sob a forma de febre e lesões cutâneas, é conhecida há décadas em vários países africanos. A novidade é que este ano se estendeu a muitos outros países, especialmente aos da Europa e América, e agora ultrapassa os 35.000 casos. Foram relatadas algumas mortes na atual epidemia e o perfil dos pacientes também é diferente.

São principalmente homens adultos e que têm relações sexuais com outros homens, em contraste com a situação em África, onde a doença afeta muitas crianças. A primeira questão é se o vírus mudou através de mutações ou se a atual epidemia começou como resultado de outras circunstâncias.

"Olhando para o genoma, existem de facto algumas diferenças genéticas", admitiu a OMS à AFP recentemente, ressalvando que ainda "nada se sabe sobre o significado destas alterações genéticas" e que "está em curso uma investigação para estabelecer os efeitos (se houver) destas mutações na transmissão e gravidade da doença".

É uma doença sexualmente transmissível?

Os investigadores continuam em grande parte relutantes em chamar à varíola dos macacos uma doença sexualmente transmissível (DST), mas torna-se agora mais claro que as infeções atuais estão principalmente ligadas às relações sexuais. Esta conclusão, que é apoiada por vários estudos baseados em centenas de casos, minaria a hipótese de que a transmissão por via aérea pode desempenhar um papel importante, o que poria também em causa a utilidade de manter os pacientes em quarentena durante semanas a fio, como é atualmente o caso em vários países.

Monkeypox, um vírus antigo que se está a espalhar pela Europa Fora dos países africanos foram detetados mais de 550 casos em maio. ONU e associações alertam que vírus não tem género nem orientação sexual e que apesar de não ser, atualmente, um risco para a população em geral pode afetar qualquer sexo.

Mas há uma importante nuance que permanece: o vírus é transmitido simplesmente por contacto com a pele durante as relações sexuais, ou pode passar através do sémen? Nas últimas semanas, alguns estudos isolaram o vírus no sémen dos doentes, e num deles ainda era infeccioso. Contudo, os dados são ainda demasiado preliminares para se poderem tirar conclusões definitivas.

Transmissão aos animais?

Inicialmente, a varíola dos macacos foi identificada como uma doença que era transmitida principalmente aos humanos por animais, que tendem a ser roedores e raramente primatas. O elevado nível de transmissão de humano para humano é uma nova característica da atual epidemia. Mas resta saber se os seres humanos podem transmitir a doença de volta aos animais.

Primeiro caso de varíola dos macacos detetado em cão A Organização Mundial de Saúde (OMS) pede aos infetados que evitem expor os animais ao vírus.

A questão não é de desprezar, pois nos animais o vírus pode continuar a evoluir e a mudar de uma forma potencialmente perigosa. Um estudo de caso publicado na prestigiada revista Lancet descreveu recentemente a primeira transmissão de doentes humanos para um cão - dois homens contaminaram o seu galgo, em Paris. De momento, porém, este é apenas um caso e, de acordo com a OMS, o perigo é que o vírus se propague a animais selvagens e não domésticos. "É através do processo de um animal infetar o próximo e o próximo e assim sucessivamente que vemos uma rápida evolução do vírus", explicou Michael Ryan, especialista da OMS.

Contagioso sem sintomas?

Outra das questões que a comunidade científica ainda tem de responder tem a ver com o contágio e os sintomas. Não se sabe até que ponto as pessoas infetadas com o vírus, mas assintomáticas, o podem transmitir. Um estudo em França, publicado nos Anais de Medicina Interna, detetou o vírus em alguns doentes assintomáticos mas não conseguiu confirmar se eram contagiosos. Esta é já "uma razão adicional para considerar a varíola dos macacos como um problema de saúde pública", disse Stuart Isaac, investigador do estudo, na mesma publicação.

Quão eficazes são as vacinas?

Muitos países lançaram campanhas de vacinação, com vacinas contra a varíola que, contudo, não foram especificamente desenvolvidas contra a varíola dos macacos. O seu grau de eficácia não é, portanto, claro, embora haja poucas dúvidas de que proporcionam um certo nível de proteção.

Monkeypox. Luxemburgo recebeu menos mil vacinas do que as que pediu Mecanismo europeu condiciona distribuição aos Estados-membros, mas Paulette Lenert adianta, em resposta parlamentar, que o país receberá reforço no final do ano.

Enquanto se aguarda por mais estudos, há sinais encorajadores vindos do Reino Unido, onde a epidemia parece estar a abrandar. "Estes milhares de vacinas administradas (...) devem ter um efeito significativo na transmissão do vírus", afirmaram recentemente as autoridades sanitárias britânicas, embora ainda não seja possível estabelecer uma ligação direta entre esse abrandamento e a vacinação. Serão precisos mais dados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.