Leila Lakel, a estudante francesa que vandalizou o Padrão dos Descobrimentos

Ana Patrícia CARDOSO

O Padrão dos Descobrimentos já foi limpo, a mensagem apagada, mas a história não ficou por aí. A Polícia Judiciária identificou a jovem francesa que terá cometido o ato de vandalismo e está no seu encalce.

Chama-se Leila Lakel, é uma jovem cidadã francesa que estuda na L’Ecole d’Art e chegou a publicar um vídeo nas redes sociais onde dizia "it’s a wrap. Bye lisboa", em português "está feito. Adeus, lisboa.

Leila entretanto já apagou as contas nas redes sociais e terá saído do país, mas pode ser julgada pelo crime de dano qualificado e arrisca-se uma pena de prisão até cinco anos ou 600 dias de multa. As autoridades já pediram a colaboração das autoridades francesas e está em curso um mandato de captura europeu.

Na visita a Lisboa, durante o fim de semana passado, Leila terá feito um ‘graffiti’ no Padrão dos Descobrimentos com a mensagem em inglês: "Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]", o que significa em português, algo como "velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate".



Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Lisboa informou, através de uma nota que o Padrão dos Descobrimentos, monumento localizado na freguesia lisboeta de Belém, que havia sido vandalizado no domingo, começou a ser limpo ao início da tarde, “após a conclusão das investigações no local pela Polícia Judiciária”.

Segundo a autarquia, que assumiu a limpeza do monumento, entretanto concluída, "todos os atos de vandalismo contra o património coletivo da cidade são inadmissíveis".

Projetado pelo arquiteto Cottinelli Telmo, o Padrão dos Descobrimentos foi construído para a Exposição do Mundo Português, de 1940, mas foi refeito em betão armado e pedra rosal de Leiria, entre 1958 e 1960, tendo sido inaugurado em janeiro desse mesmo ano, no V Centenário da morte do Infante Dom Henrique.









