"Vamos perder o emprego por vossa causa". Manhã sem comboios entre França e Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO As manifestações contra a reforma de pensões parou a circulação da linha ferroviária na fronteira na manhã desta sexta-feira.

Os protestos contra a reforma de pensões continuam a desenrolar-se por toda a França e resultam em transtornos em vários setores. Também afetam aqueles que saem todos os dias do país para trabalhar.

Passar sem pagar. Protesto "abriu" as portagens na Moselle Um protesto contra a reforma das pensões em França permitiu que os carros passassem sem pagar numa das portagens da comuna de Lorraine. E a mensagem dos sindicatos é clara: não vão parar por aqui.

Para além do bloqueio a aeroportos, as pilhagens nas ruas de Paris, os carros incendiados, também os transportes estão a ser alvo de paralisações e os trabalhadores fronteiriços sentiram-no na pele esta sexta-feira.

Os manifestantes fizeram um bloqueio em Thionville durante várias horas, o que levou a que nenhum comboio circulasse entre França e Luxemburgo, durante a madrugada e manhã.

Em Metz, os trabalhadores acumulavam-se na estação, muito cedo - por voltas 6h - à espera de alternativas. Os comboios TER foram sendo cancelados, à medida que o tempo passava. De acordo com o jornal Virgule, na estação, ouvia-se a mensagem: "O tráfego é completamente interrompido devido ao bloqueio de uma caixa de sinalização em Thionville", lê-se no Twitter dos TER-Metz-Luxembourg. A frustração foi aumentando à medida que o tempo ia passando.

"É tudo um disparate"

Nas redes sociais, as mensagens de revolta com a situação não pararam. Após duas semanas consecutivas de graves perturbações no trânsito, esta ação só veio aumentar a frustração com os transportes públicos de quem depende deles para chegar ao trabalho. "Todos acabámos de receber um SMS de greve inesperada da SNCF, mas pessoal, vocês já estavam em greve!!! Vamos todos perder os nossos empregos por vossa causa!", escreveu uma pessoa no Twitter, citada pelo Virgule.

"Podem ao menos ter a decência de partilhar quais os comboios que vão realmente funcionar e quais os que não vão? Como é que chegamos ao trabalho, é tudo um disparate!", escreveu outro trabalhador afetado pela greve.

Perturbações todo o dia

Um comboio saiu de Metz para o Luxemburgo só às 10.29 da manhã.

Apesar da retoma lenta da circulação, continuam a ser esperadas perturbações durante todo o dia. O último anúncio informa que a circulação retoma à hora de almoço, na direção Luxemburgo/Metz.

Com jornal Virgule*

