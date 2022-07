As costas vão doer (mais). Os olhos vão precisar de óculos. As doenças vão levar-nos alguns amigos. Mas mesmo que tenhamos menos dias pela frente do que os que deixámos para trás, temos ainda tanto, tanto por fazer.

Andamos todos ao mesmo

Vamos envelhecer e morrer. E então?

O dia chegará. Não é uma coisa solene, uma data redonda, uma etapa ambicionada. Não é um marco esperado – muito menos desejado. É apenas uma constatação, ao somarmos uma série de pequenos acontecimentos. Até aí talvez nos queixemos. A partir daí aceitamos. Melhor ou pior, mas aceitamos.



O dia chegará em que lá perceberemos que estamos mesmo a ficar mais velhos – não porque já não nos conseguimos baixar como antes e temos mesmo de usar os joelhos para o fazer. Ou porque ficamos mais cansados quando corremos. Ou porque precisamos de usar lentes progressivas para ler melhor. Ou porque já não aguentamos a ressaca da mesma forma.

Não. O dia chegará em que juntamos tudo isto e apenas anuímos: é assim mesmo que vai ser. E aceitamos que, juntamente com as células que já não se regeneraram da mesma forma, também a pachorra para algumas coisas não é a mesma e a energia para quem não interessa irá diminuir.

Os anos vão passar e o tempo não vai parar. Os nossos pais vão depender cada vez mais de nós e os nossos filhos vão depender cada vez menos. Primeiro aprendem a ler, depois ficam altos, depois ficam parvos (maldita adolescência) e finalmente ficam independentes. Tal como aconteceu connosco. E alguns vão emigrar e só os vamos ver uma ou duas vezes por ano. A eles e aos netos. E sim, claro que vai custar e claro que vai doer. Mas nada podemos fazer para o evitar. Apenas dar-lhes as ferramentas para que eles se saiam bem.

O dia chegará em que vamos mesmo dizer aquilo que ouvíamos às pessoas de 40 e poucos anos quando achávamos que elas eram tão mais velhas do que nós. Talvez agora só o declaremos já perto dos 50, mas lá acabaremos a dizer “não me sinto com a idade que tenho”. Vamos dizer isso tudo o muito mais. As mulheres vão-se queixar das rugas, da pele no pescoço menos esticada, dos braços flácidos, da celulite nas pernas e no rabo, das mamas descaídas, do cabelo que já não é o mesmo.

Os homens vão deixar de se queixar do ridículo cotão que lhes cresce no umbigo mas vão-se queixar mais dos estúpidos pelos que lhes crescem nas orelhas e do raio da barriga que agora já não desaparece com facilidade. Vão-se queixar de algumas ereções a menos e de algumas idas à casa de banho de noite a mais. Vão-se queixar porque ficam carecas, porque precisam de pôr os óculos para ver o telemóvel, porque já lhes custa apertar os sapatos.

O dia chegará em que nos vamos queixar muito das doenças. Das nossas e das dos outros. Vamos queixar-nos das dores terríveis nas costas que nos tiram qualidade de vida, vamos queixar-nos das perdas de memória que assustam muito, vamos queixar-nos das perdas de sangue que não conseguimos explicar – e os médicos também não –, vamos queixar-nos do colesterol que dispara e nos faz pensar que temos uma bomba-relógio no coração, vamos queixar-nos do monstro do cancro que nos vai levar alguns amigos ou pessoas na família – ou que nos vai cair no colo como um piano lançado lá do alto.

Uns vão-se separar, outros não. E o dia chegará em que os primeiros vão perceber que o divórcio foi a melhor opção – raramente se arrependem. E os segundos vão pensar que deviam ter feito o mesmo – e arrependem-se por não terem tido a coragem. Não tenho estatísticas, só conversas e bom senso, mas cada um saberá de si e todos queremos sempre brindar ao sucesso das histórias de amor. E se a nossa for uma dessas, tanto melhor. Seja com a pessoa com quem casámos aos 25 ou com aquela por quem nos apaixonámos aos 60. Ou a outra, aos 65.

O dia chegará em que nos vamos enganar a dizer a idade a alguém que pergunte ou ao escrevê-la num formulário qualquer. Não porque queiramos tirar dois anos à data real, mas apenas porque deixámos mesmo de contar.

O dia chegará em que tudo isto se vai juntar. E quando perceberemos, naturalmente, que temos menos dias de vida pela frente do que aqueles que já vivemos e deixámos para trás, tenho para mim que a coisa vai doer bastante... mas depois passa. Tudo passa. E é capaz de ficar mais fácil de digerir se pensarmos na quantidade de passos bons que já demos, na qualidade das pessoas boas que já conhecemos e nos momentos em que conseguimos deixar a vida dos outros um pouco melhor. E ficará mais fácil de digerir se pensarmos que os nossos filhos são pessoas em condições. E ficará mais fácil de digerir quando percebermos que temos ainda coisas para fazer e temos vontade e energia para as levar para a frente. E temos ainda muitos sítios bonitos e importantes para visitar. E temos ainda tanta gente para conhecer.

E se, nesse dia, percebermos que há pessoas a quem devemos pedir desculpa, percebermos que há outras a quem devemos um elogio, percebermos que temos assuntos mal resolvidos e precisamos da ajuda de um psicólogo para os resolver... se percebermos tudo isto na urgência da idade que aumenta e do tempo que diminui, então está tudo bem. E tudo o resto são efeitos secundários inevitáveis desta maturidade que conquistámos e desta experiência que acumulámos.

O dia chegará em que vamos acreditar que, mais do que termos envelhecido, foi muito bom termos crescido.

