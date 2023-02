Talvez não fosse má ideia dedicar uma maratona à grande epopeia dos navegadores.

A fava

Vamos chatear o Camões

Ricardo J. RODRIGUES

Há dezenas de características que separam New Bedford, no Massachusetts, de Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo. Antes de tudo, uma cidade é americana e a outra é europeia. A primeira prosperou por causa da riqueza marítima, a segunda graças à abundância mineral do subsolo. Uma fez-se um dos portos mais importantes dos Estados Unidos, a outra tornou-se-se capital europeia do aço.

Não há praticamente nada em comum entre estas duas pequenas metrópoles, exceto isto: quando se atravessa a rua principal de qualquer uma delas, é mais provável cruzarmo-nos com alguém que fale português do que a língua oficial do respetivo país.

Os portugueses chegaram a New Bedford 200 anos antes do que a Esch. A primeira vaga chegou dos Açores em meados do século XVIII, altura em que a caça à baleia era uma das atividades mais lucrativas do globo. Antes do querosene e do petróleo, o óleo dos grandes cetáceos era uma fonte privilegiada de energia.

Com a Revolução Industrial em marcha, era preciso mão de obra que fizesse caça aos atlânticos gigantes – e os açorianos tinham experiência e coragem de sobra na arte de lançar arpão.

A riqueza que a frota baleeira trouxe ao porto de New Bedford é mítica. Às terras em redor, como Cape Cod ou a ilha de Nantucket, chegavam pescadores de todo o mundo ávidos de encher os bolsos embarcando durante dois ou três anos na grande frota baleeira da Costa Leste dos Estados Unidos. No final do século XIX, a cidade estava apinhada de bancos – que hoje foram transformados em hotéis, instituições públicas e cafés. Este era o centro marítimo do mundo.

A 30 de dezembro de 1840, o escritor Herman Mellville embarcou aqui no baleeiro 'Acushnet' para uma viagem de 52 meses em alto mar. Inspirado por essa experiência, publicaria em 1851 a obra essencial da literatura norte-americana – que calha ser um dos meus livros preferidos de todos os tempos. Chama-se "Moby Dick" e conta a saga da obsessão do capitão Ahab por uma enorme baleia branca, e a sua perseguição a bordo de um navio chamado Pequod. A primeira fase é célebre na literatura global: "Chamem-me Ismael."

"Moby Dick" é um livro largo, uma epopeia. Todos os anos, o Museu da Baleia de New Bedford, que fica mesmo no coração da cidade ao lado da pensão e da capela onde arranca o enredo, organiza uma maratona de leitura da obra no primeiro fim de semana de janeiro, depois do Ano Novo.

Começa às 12h de sábado e termina às 13h de domingo – são 25 horas de leitura ininterrupta, em que escritores e figuras públicas e alunos das escolas se revezam naquilo que chamam a 'Moby Dick Marathon'. Este ano, tiveram 1.700 pessoas a assistir ao evento ao vivo, e 15 mil a segui-lo online.

A iniciativa arrancou há 27 anos, e há sete decidiram também fazer uma versão portuguesa. Na versão lusófona, não se lê o livro inteiro – antes alguns capítulos de "Moby Dick". E isso deixou-me a pensar na obra maior da literatura portuguesa, "Os Lusíadas". Temos um dia em que se celebramos o seu autor, que também é dia de Portugal e das comunidades que temos espalhadas pelo mundo.

E talvez não fosse má ideia dedicar uma maratona à grande epopeia dos navegadores. Poderíamos, nas 24 horas que dura o dia 10 de junho, rodar o globo com leitores de todas as comunidades emigrantes. É apenas uma ideia para honrar a memória do incontornável poeta. Vamos chatear o Camões.

(Grande Repórter)

