Valorlux reciclou 57.833 toneladas de embalagens em 2019

Os resíduos são reciclados graças ao chamado 'saco azul', recolhido pela Valorlux, e onde podem ser colocados vários tipos de embalagens, como garrafas de plástico, latas e outras embalagens de metal ou pacotes de leite.

No entanto, em algumas comunas os consumidores podem também depositar outros tipos de resíduos nestes sacos, ao abrigo de um projeto lançado no ano passado em 46 autarquias do norte do país. O projeto-piloto dá a possibilidade aos cerca de 125.000 habitantes daquelas comunas de colocarem no 'saco azul' outros resíduos, tais como copos de iogurte, cuvetes e sacos de plástico. No site da empresa é possível pesquisar as regras aplicáveis a cada comuna do país.

De acordo com a Valorlux, este projeto permitiu aumentar em 35% as quantidades de resíduos recolhidas pela associação. O objetivo é que o projeto seja estendido a todo o país, algo que, segundo as contas da associação, deverá ajudar a ultrapassar as metas europeias nesta matéria. Note-se que o objetivo é que a taxa de reciclagem de embalagens de plástico atinja os 50% até 2025 e os 55% até 2030.

