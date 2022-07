Já teve uma experiência de um atraso ou cancelamento de voos, durante as férias? É cada vez mais comum neste verão.

Ranking

Vai voar na Europa? Estes são os aeroportos com mais atrasos (incluindo Portugal)

Desde que começou a época de férias, o caos nos aeroportos na Europa tem sido uma constante, incluindo em Lisboa, Portugal. A situação está grave e pode piorar, devido aos problemas causados pelas filas intermináveis, atrasos, cancelamentos de voos e falta de pessoal.



De acordo com dados divulgados pela agência de viagens online Hopper Inc, estão são os 10 aeroportos que atualmente têm mais atrasos e também os 10 que que estão a conseguir lidar com todas as circunstâncias de um verão atribulado. O ranking é baseado na percentagem de atrasos em julho, até ao momento.

Os 10 piores aeroportos da Europa (por causa de atrasos):

- Aeroporto de Bruxelas (BRU) Bruxelas, Bélgica - 72% atrasos, 2,5% cancelamentos

- Aeroporto Internacional de Frankfurt (FRA) Frankfurt - 68% atrasos, 7,8% cancelamentos

- Eindhoven Airport (EIN) Eindhoven, Países Baixos - 67% atrasos, 1,8% cancelamentos

- Luton Airport (LTN) Londres - 66% atrasos, 2,7% cancelamentos

- Liszt Ferenc Aeroporto Internacional (BUD) Budapeste - 65% atrasos, 2,1% cancelamentos

- Aeroporto de Lisboa (LIS) Lisboa - 65% atrasos, 4,8% cancelamentos

- Charles De Gaulle Airport (CDG) Paris - 62% atrasos, 3,1% cancelamentos

- Schiphol Airport (AMS) Amesterdão - 61% atrasos, 5,2% cancelamentos

- Cote D'Azur Aeroporto (NCE) Nice, França - 60% de atrasos, 3,4% de cancelamentos

- Gatwick Airport (LGW) Londres - 59% de atrasos, 1,4% de cancelamentos

Top 10 aeroportos da Europa (partidas, julho 2022)

- Aeroporto de Bergamo/Orio al Serio (BGY) Bergamo, Itália - 3% atrasos, 1,0% cancelamentos

- Gran Canaria Airport (LPA) Gran Canaria, Espanha - 8% atrasos, 0,3% cancelamentos

- Otopeni Aeroporto Internacional (OTP) Bucareste - 10% atrasos, 1,7% cancelamentos

- Dublin Aeroporto Internacional (DUB) Dublin - 15% atrasos, 1,6% cancelamentos

- Fontanarossa Airport (CTA) Catânia, Itália - 16% de atrasos, 1,1% de cancelamentos

- Aeroporto Adolfo Suarez-Barajas (MAD) Madrid - 19% atrasos, 0,4% cancelamentos

- Alicante Airport (ALC) Alicante, Espanha - 20% atrasos, 3,4% cancelamentos - Aeroporto de Marselha (MRS) Marselha, França - 20% atrasos, 2,0% cancelamentos

- Orly Field (ORY) Paris - 21% atrasos, 1,2%

- Aeroporto de Málaga (AGP) Málaga, Espanha- 24% de atrasos, 3,3% de cancelamentos

