"Vai para o teu quarto". Conselho da Europa pondera desaconselhar castigo

Redação Após recomendar este "castigo não violento" para crianças, a instituição poderá agora recuar, avançou o diário francês Le Figaro.

Nas palavras do pedopsiquiatra Maurice Berger, "é provavelmente o castigo mais antigo do mundo", mas poderá estar a ficar datado aos olhos do Conselho da Europa. O "time out", como é conhecido na área da psicoterapia infantil, é o castigo que consiste em retirar a criança do espaço onde ocorreu o comportamento que se pretende corrigir e levá-la para outro sítio onde ficará sozinha por alguns minutos, sem distrações nem atenção por parte dos adultos.

Um método que é considerado "obsoleto" por Regina Jensdottir, chefe da divisão dos direitos da criança do Conselho da Europa, organização intergovernamental de defesa dos direitos humanos no continente europeu. Num e-mail a que o Le Figaro teve acesso, a responsável referiu que a sua posição sobre este castigo será "retrabalhada". A decisão foi mais tarde confirmada ao diário francês pelo Conselho da Europa, que reiterou que já não "promove" este castigo.

Opiniões de pais e especialistas dividem-se

Em 2008, o "time out" era tido como um castigo recomendável pelo Conselho da Europa. A então secretária-geral adjunta da instituição, Maud de Boer-Buquicchio, esteve à frente de uma grande campanha de prevenção contra os maus tratos a crianças. Foi, inclusive, divulgado um panfleto com conselhos de apoio aos pais, onde se escrevia que "as crianças melhoram se os pais forem calorosos e encorajadores, passarem tempo de qualidade com eles (...) responderem ao seu mau comportamento com explicações e, se necessário, com um castigo não violento, como o 'time out'".

A discussão voltou a reacender-se depois de várias associações francesas, como a Stop VEO (Violência Educativa Ordinária), terem contactado o Conselho da Europa para manifestar a sua indignação com a promoção deste método por Caroline Goldman, psicóloga e autora do livro "File dans ta chambre" ("Vai para o teu quarto", em tradução livre) e que é regularmente convidada do programa "Les Maternelles" da France 5.

Entre pais e especialistas, as opiniões dividem-se. Há quem ache que o isolamento da criança no quarto não é um ato violento, mas que pretende contê-la e acalmá-la e, por outro lado, há quem ache que exclui-la de um espaço e negar-lhe a atenção não é a melhor forma de fazê-la compreender a situação.

