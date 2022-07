Apesar de já não ser necessário apresentar certificado covid-19 para entrar no país, algumas companhias aéreas ainda exigem máscaras durante os voos.

Vai de avião para Portugal? Nestas companhias ainda se usa máscara

Se vai viajar de férias para Portugal, relembramos que deixou de ser exigida, desde 1 de julho, a apresentação de certificado digital covid, o comprovativo de teste negativo, o certificado de vacinação ou de recuperação.

As medidas sanitárias foram aligeiradas pelo Governo, tendo em conta a situação epidemiológica estável, a elevada cobertura vacinal no país e as medidas excecionais na Europa em matéria de tráfego aéreo e transporte no geral.

Para quem pretende viajar de avião de e para Portugal é exigido o uso de máscara nas aeronaves da TAP, easyJet e Ryanair. A Luxair exige máscara apenas para voos com destinos em Portugal.

Já em território português continuam a vigorar algumas regras sanitárias, como o uso obrigatório de máscara nos transportes públicos, táxis, lares de idosos e estabelecimentos de saúde.

Em caso de teste positivo com sintomas ligeiros ou sem sintomas, o isolamento é de cinco dias a contar da data do teste positivo. Findo esse prazo não é preciso novo teste, mas é obrigatório usar máscara por mais cinco dias.

Em caso de sintomas moderados, o isolamento é de 10 dias. Quem tiver doença grave fica em isolamento durante 20 dias ou 10 dias mediante teste rápido antigénio de uso profissional negativo.



