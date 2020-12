O resultado da avaliação final só deverá ser conhecido no final desta semana, apesar da vacina ter passado a primeira fase das apreciações da FDA que confirma a eficácia do fármaco.

Vacinas. Pfizer já tem meia luz verde do regulador norte-americano

Embora vários países, entre eles a Bélgica, já tenham adiantado a data em que pretendem arrancar o plano de vacinação contra a covid-19, nenhuma das vacinas foi ainda aprovada. Num passo em frente, a Pfizer viu a sua eficácia comprovada pela agência norte-americana do medicamento, FDA. É um meia luz verde, já que falta convencer a comunidade científica para a aprovação final. Só a partir daí é que cada uma das diferente vacinas pode ser administrada com total segurança. O procedimento é igual para todas.

A grande novidade que está em destaque na imprensa norte-americana, nomeadamente no Washington Post e no New York Times, é que, pela primeira vez e antes da Agência Europeia do Medicamento (EMA), a homóloga norte-americana FDA veio a público confirmar os teste de eficácia da vacina produzida em conjunto pelos laboratórios da norte-americana Pfizer e dos alemães da BioNTech.

De acordo com o relatório publicado esta terça-feira, a vacina oferece "uma forte proteção" contra o novo coronavírus cerca de 10 dias após a toma da primeira dose. A FDA diz ainda que a vacina funcionou em diversas pessoas independentemente da idade ou peso. Entre os efeitos secundários destacam-se episódios de dor e febre.

O resultado da avaliação final só deverá ser conhecido no final desta semana. As conclusões serão analisadas por um painel de conselheiros da FDA na próxima quinta-feira para depois decidirem se recomendam ou não a autorização da vacina que os próprios criadores admitem ter uma eficácia de 90% contra a doença que marcou o ano 2020 e, pelas previsões, deverá também deixar as suas marcas nos anos que se seguem não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista económico e social.

