Vacinas. Pfizer e Moderna mais eficazes, Sputnik mais barata e fácil de armazenar

Comparativamente, Pfizer, Moderna e Sputnik são as que superam os 90% de eficácia. AstraZeneca é a que deixa mais dúvidas.

Se nos últimos meses de 2020 a batalha para alcançar uma vacina que desses resultados eficazes contra a pandemia de covid-19, hoje a luta é por conseguir vacinar o maior número de pessoas em todo o mundo. Com vagas a sucederem-se em vários países europeus e no resto do planeta, procuram-se soluções para acelerar o processo de imunizar as populações.

A prestigiada revista The Lancet publicou na terça-feira os resultados preliminares de um ensaio de fase III da vacina russa, Sputnik V, contra o coronavírus. Esta é foi a primeira a ser administrada por um Estado foi agora validada por esta publicação médica. Com a Pfizer, Moderna e AstraZeneca, é uma das quatro soluções a ponderar pelos Governos e pela União Europeia como resposta à covid-19.

Eficácia

Três destas vacinas, mostraram uma eficácia global de mais de 90%: Sputnik V (91,6%), Pfizer (95%) e Moderna (94,1%). Contudo, a eficácia estimada da AstraZeneca é apenas de 62,1%. Em relação a casos graves, a Sputnik V, Moderna e AstraZeneca são 100% eficazes contra casos graves, em comparação com a vacina da Pfizer (75%).

Armazenamento

Uma das vantagens da Sputnik V é a temperatura a que pode ser armazenada. Esta é a única vacina que pode ser preservada entre os 2ºC e os 8ºC. As restantes requerem temperaturas extremas que exigem uma logística mais complexa para garantir as temperaturas entre os -20ºC e os -80ºC exigidas.

Por exemplo, a vacina da Pfizer deve ser armazenada entre os -80ºC e os -60ºC, enquanto a Moderna pode ser armazenado entre os -25ºC e os -15ºC. No caso da vacina AstraZeneca, a temperatura é a mesma que a exigida para a Sputnik V: entre 2ºC e 8ºC.



Preço

Tanto a vacina russa como a britânica AstraZeneca são as mais baratas no mercado. A vacina Sputnik V custa menos de 10 dólares por injeção e é duas a três vezes mais barata que as outras vacinas com uma eficácia superior a 90%. De facto, a AstraZeneca custa também menos de 10 dólares por dose para a sua eficácia é muito inferior. As vacinas Pfizer e Moderna custam 19,5 e 37 dólares respetivamente.

