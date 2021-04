Convicção é do Diretor da Saúde. Ensaios clínicos nos mais novos estão em curso há vários meses.

Vacinas covid-19 para as crianças poderão chegar no final do ano

A campanha de vacinação no Luxemburgo está na fase 5, sendo que todos os dias milhares de pessoas continuam a ser vacinadas contra a covid-19. pelo menos as com idades a partir dos 18 anos. E as crianças e jovens? Segundo o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, a vacinação para os mais novos já está a ser pensada mas só deverá arrancar no final do ano.

Numa entrevista publicada no Facebook do Ministério da Saúde, o médico diz que a maioria dos adultos estarem vacinados contra a covid-19, as autoridades de saúde vão querer concentrar-se nas crianças, que apesar de não serem afetadas de forma tão grave no geral pela covid-19, são um vetor de transmissão importante na população.

Na mensagem de esclarecimento nas redes sociais, Jean-Claude Schmit explica que é preciso esperar mais algum tempo pelas vacinas para os mais novos, uma vez que ainda decorrem ensaios clínicos por parte das farmacêuticas e só quando se tiver a certeza de que "as vacinas não prejudicam a saúde das crianças e que são eficazes, é que se vai começar a vacinar" estes grupos etários.

Deixaria o seu filho ser cobaia da vacina anti-covid para crianças? Dois pais explicam porque deixaram Abhinav, de 12 anos, e Katelyn, de 16 anos, são voluntários nos ensaios clínicos da vacina da Pfizer para os mais novos num hospital dos EUA. Eles e os pais contam porque tomaram esta decisão.

Há alguns meses que a Pfizer/BioNTech, Moderna e a Johnson & Johnson, todas administradas na UE e no Grão-Ducado, arrancaram os testes em milhares de crianças entre os seis meses e os 18 anos de idade. Os intervalos de idades dos voluntários dependem de fármaco para fármaco. No final de março passado, os resultados preliminares do estudo em adolescentes entre os 12 e os 15 anos davam conta de uma eficácia de 100% da vacina da Pfizer/BioNTech.

Jean-Claude Schmit reitera que esses resultados deverão ser conhecidos nos próximos meses e que é "razoável" dizer que as crianças poderão começar a ser vacinadas no final de 2021.



