O Conselho Superior das Doenças Infecciosas (CSMI, na sigla em francês) tem novas recomendações sobre a vacinação das crianças contra a covid-19.

Vacinar ou não vacinar as crianças contra a covid-19?

Diana ALVES

Num parecer datado de 29 de novembro último, citado pela RTL, o organismo recomenda a vacinação a bebés e crianças dos seis meses a cinco anos se estes apresentarem “fatores de risco de covid-19 severa, isto é, doenças patológicas respiratórias graves, tais como asma severa ou fibrose cística, por exemplo; problemas cardíacos, imunodepressão severa ou outras doenças metabólicas ou renais”.

O CSMI frisa que a vacinação não é recomendada a crianças saudáveis já que “terá apenas poucos benefícios diretos e indiretos, sobretudo no contexto atual da variante omicron”, de acordo com a RTL que acrescenta ainda que o fármaco “pode, no entanto, ser proposto caso a criança ainda não tenha sido infetada”.

Quanto aos bebés com menos de seis meses de vida, o Conselho das Doenças Infecciosas considera que “a inoculação da mãe durante a gravidez continua a ser, para já, a única forma de proteger o bebé das complicações associadas à covid-19”.



