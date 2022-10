Deputados e ministras da Saúde e da Justiça asseguraram que a vacinação obrigatória deste grupo etário não está prevista.

Covid-19

Vacinação obrigatória para maiores de 50 anos só em “último caso”

As pessoas com mais de 50 anos só serão obrigadas a tomar a vacina contra a covid-19 em “último caso”. É a conclusão do debate realizado ontem, no Parlamento, na sequência de uma petição pública sobre a matéria.

Deputados e ministras da Saúde e da Justiça asseguraram que a vacinação obrigatória deste grupo etário não está prevista. A medida só será implementada em “último caso”.

A petição pública na origem do debate foi lançada por Jean Marc Graul e recolheu mais de cinco mil assinaturas.

Recorde-se que, depois de divulgado o parecer de um grupo de peritos sobre a vacinação obrigatória, em julho, o Governo anunciou a preparação de um ante-projeto de lei sobre a questão, adiantando que o texto só entraria em vigor em caso de agravamento da situação sanitária.



