Vacinação evitou 265 mortes por covid-19 no Luxemburgo e mais de 14 mil em Portugal

O estudo da OMS e do ECDC estima que as vacinas contra a covid-19 tenham poupado quase meio milhão de vidas na Europa.

As vacinas contra a covid-19 permitiram salvar mais de 200 vidas no Luxemburgo e mais de 14.000 em Portugal. A estimativa é de um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), publicado na última semana e que aponta para 469.186 vidas poupadas na Europa, entre dezembro de 2020 e novembro de 2021.

No estudo, os organismos estimam que 265 mortes por covid tenham sido diretamente evitadas no Luxemburgo, devido à vacinação, em pessoas com 60 anos ou mais. De acordo com o mais recente balanço do Governo luxemburguês, o país tem 77% da população com mais de 12 anos vacinada.

Das 265 vidas poupadas no Grão-Ducado, 14 foram-no no grupo etário dos 60-69 anos, 49 na faixa dos 70-79 anos e 202 no grupo dos 80 ou mais anos.

Já Portugal, que é um dos campeões mundiais da vacinação com 86,6% do total da sua população vacinada, conseguiu evitar 14.222 mortes por covid-19, devido às vacinas, 1.253 das quais na faixa dos 60 aos 69 anos, 3.070 no grupo dos 70 aos 79 anos e 9.899 na faixa etária a partir dos 80 anos.

De acordo com o estudo da OMS e do ECDC, nos países vizinhos do Luxemburgo, França e Bélgica, as vacinas terão permitido salvar, respetivamente, 38.715 e 7.821 vidas. O estudo não inclui dados da Alemanha.

A Inglaterra é o país onde mais mortes por covid-19 foram evitadas graças à vacinação: 157.604. Seguem-se a Espanha com 89.515 vidas poupadas, a França com 38.715 e a Itália com 35.488.





