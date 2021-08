A Novavax é uma empresa de biotecnologia que está a desenvolver novas vacinas contra a Covid-19. Estas vacinas ainda estão sob análise da Agência Europeia de Medicamentos para obtenção de autorização da autoridade de saúde europeia.

Covid-19. Bruxelas investe em 200 mil doses de potencial vacina da Novavax

A Novavax é uma empresa de biotecnologia que está a desenvolver novas vacinas contra a Covid-19. Estas vacinas ainda estão sob análise da Agência Europeia de Medicamentos para obtenção de autorização da autoridade de saúde europeia.

A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira o seu sétimo acordo de compra antecipada (APA) com uma empresa farmacêutica norte-americana Novavax para garantir o acesso a uma potencial vacina anti-covid-19 no quarto trimestre de 2021 e nos dois anos seguintes.



Nos termos do contrato com a Novavax, os Estados-membros poderão adquirir até 100 milhões de doses da vacina Novavax, com uma opção de 100 milhões de doses adicionais nos anos 2021, 2022 e 2023, uma vez revisto e aprovado Agência Europeia de Medicamentos como segura e eficaz.



Os Estados-membros terão também a opção de doar vacinas a países de baixo e médio rendimento ou redireccioná-las para outros países europeus.



A vacina ainda não se encontra aprovada pela EMA, mas a Presidente da Comissão Ursula von der Leyen, disse que "numa altura em que novas variantes estão a espalhar-se na Europa e no mundo, este novo contrato com uma empresa que já está a testar com sucesso a sua vacina contra estas variantes é uma proteção adicional para a nossa população".

"O nosso novo acordo com a Novavax expande o nosso portfólio de vacinas, acrescentando outra vacina baseada em proteínas, uma plataforma que tem demonstrado ser prometedora nos ensaios clínicos", explicou a Comissária da Saúde Stella Kyriakides numa declaração.

Para Ursula von der Leyen, este contrato significa ainda um reforço na "vasta carteira de vacinas", em "benefício dos europeus e dos nossos parceiros em todo o mundo", acrescentou. Para a comissão, que está a negociar em nome da UE-27, este é o sétimo contrato deste tipo.

A UE já celebrou contratos com a AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica (Johnson&Johnson), BioNtech-Pfizer, CureVac e Moderna, e está em conversações com a biotecnologia franco-industriana Valneva.

A UE já vacinou 50% da sua população, de acordo com uma contagem AFP, com vacinas da BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson, as únicas até agora aprovadas pela EMA. Segundo a mesma agência, no início de maio foi assinado um novo contrato com a BioNTech-Pfizer para a compra de mais 1,8 mil milhões de doses.

A 17 de junho, a Comissão Europeia apresentou uma estratégia europeia para acelerar o desenvolvimento, fabrico e implantação de vacinas na UE. Em troca do direito de adquirir um número definido de doses de vacinas dentro de um determinado prazo, a Comissão está a financiar parte dos investimentos iniciais feitos pelos produtores de vacinas, sob a forma de acordos de compra antecipada.

Em resposta às variantes atuais e emergentes do SRA-CoV-2, a Comissão e os Estados-Membros estão a negociar com empresas que já fornecem vacinas na carteira da UE, novos acordos que permitiriam a rápida aquisição de quantidades suficientes de vacinas para reforçar e prolongar a imunidade.

