Plano de vacinação de adolescentes não tem aprovação do Comité Permanente de Vacinação (STIKO). Políticos alemães dizem que apesar disso "a oportunidade existe"e vão "aproveitá-la".

Covid-19. Alemanha aprova doses de reforço para idosos e vacinação de adolescentes

Os ministros federais e estaduais da saúde recomendaram a terceira dose de vacina para a covid-19 para idosos e cidadãos em grupo de risco.

A Alemanha começará a oferecer vacinas de reforço para a covid-19 a partir de setembro e tornará mais fácil aos jovens entre os 12 e os 17 anos obterem uma vacina, disse o ministério da Saúde esta segunda-feira, a propósito da preocupação crescente com a propagação da variante Delta.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, e os seus 16 pares regionais concordaram após conversações que os idosos e pessoas em grupo de risco deveriam receber uma vacina impulsionadora, citando preocupações sobre "uma resposta imunitária reduzida ou em rápido declínio" entre alguns grupos.

As equipas móveis de vacinação deveriam ser enviadas para lares de idosos e centros de cuidados, diz o texto, para oferecer vacinas de reforço Pfizer/BioNTech ou Moderna aos residentes, independentemente da vacina que tinham originalmente.

Os médicos também poderão administrar vacinas de reforço àqueles que se qualificarem, incluindo as pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos.

Segundo a France Press, será também oferecida uma injecção de reforço a qualquer pessoa que tenha recebido as vacinas de duas doses AstraZeneca ou de dose única da Johnson & Johnson, "no interesse dos cuidados de saúde preventivos".

Covid-19. Há pessoas que não podem ser vacinadas, mas Ministério da Saúde não sabe quantas são Segundo Paulette Lenert, as pessoas com hipersensibilidade a substâncias que compõem os medicamentos não devem tomar qualquer tipo de vacina contra a covid-19.

Tanto a AstraZeneca como a Johnson & Johnson são vacinas vectoriais virais, enquanto que as vacinas Pfizer e Moderna utilizam a nova tecnologia mRNA. Os ministros também concordaram em tornar a vacina mais amplamente disponível para maiores de 12 anos, indo um passo mais além do que o Comité Permanente de Vacinação (STIKO) do país.

Os políticos dizem que o momento de agir é agora. "É importante que não percamos tempo", disse o ministro da Saúde do Estado da Baviera, Klaus Holetschek citado pelo DW.

Atualmente, a autoridade reguladora de vacinação apenas recomenda a vacina contra o coronavírus para os 12-17 anos se estes tiverem condições pré-existentes ou viverem com pessoas em alto risco de covid-19.

Embora os adolescentes que não se enquadrem nestas categorias ainda possam ser vacinados, em consulta com os seus pais e médicos, a orientação cautelosa da STIKO atrasou a sua aplicação.

Referindo-se à decisão dos ministros de ultrapassar a STIKO, Holetschek, que atualmente preside à Conferência dos ministros da Saúde do Estado, disse à emissora alemã ARD: "A STIKO disse expressamente que não a recomendava [vacinação geral dos adolescentes] 'neste momento'. No entanto, a oportunidade existe, e nós vamos aproveitá-la".



Os ministros da saúde alemães concordaram na segunda-feira em encorajar a vacinação entre adolescentes, abrindo todos os centros de vacinação do país aos 12-17 anos de idade, juntamente com a possibilidade de serem vacinados em clínicas regulares.

Os ministros salientaram que a vacina era voluntária, mas disseram que a vacinação de crianças e adolescentes poderia "contribuir significativamente para um regresso seguro às salas de aula após as férias de verão".

Embora a Alemanha esteja atualmente a desfrutar de taxas de infecção relativamente baixas em comparação com os países vizinhos, o número de casos tem vindo a aumentar nas últimas semanas, principalmente devido à variante Delta. Há também preocupações sobre um abrandamento da taxa de vacinação do país, com pouco mais de 52% da população totalmente inoculada.

